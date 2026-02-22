我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

掌握5個技巧 冬季庭園也能長滿鮮嫩葉菜

世界新聞網／輯
只要掌握照顧技巧，即使是寒冬也能收成綠葉蔬菜。蔬菜園示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Markus Spiske）
只要掌握照顧技巧，即使是寒冬也能收成綠葉蔬菜。蔬菜園示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Markus Spiske）

自己種蔬菜不但能享受最新鮮的滋味、吃得健康，還能有滿滿的成就感。雖然美國現在2月天氣仍嚴寒，但幸運的是綠葉蔬菜是冬季花園最適合種的蔬菜之一，只要做好準備，就能保護它們免受天氣威脅。Daily Meal報導介紹冬季種綠葉蔬菜的五個要訣，讓人在冬天也能有自己種的菜可以享受。

1. 選擇耐寒品種

瑞士甜菜（chard）、大白菜（Chinese cabbage）、苦苣（endive）、萵苣（lettuce）和菊苣（radicchio）可以忍受輕微霜凍，因此若所處地區冬天溫度通常不會低於華氏28度，它們是很好的選擇。如果溫度更冷、有更嚴寒的霜凍就要考慮更耐寒的綠葉蔬菜，如芝麻葉、寬葉羽衣甘藍（collards）、羽衣甘藍、韭蔥（leek）、芥菜和菠菜，霜凍甚至可以增進這些菜的風味。

2. 在適當時機澆水

蔬菜園通常需要一周澆一或兩次水，但冬季澆水時機與其他季節不同，最重要的是避免氣溫低於華氏39度時澆水，因為結凍的水無法抵達植物根部，等到氣溫回升再澆水較理想。除此之外建議早上澆水，植物才有時間在夜晚氣溫下降前吸收水分。澆水應使用室溫水，因為冰水有可能導致根部損傷與休克，以及葉片掉落。若氣象預報未來幾天氣溫會驟降，應在溫度改變前至少三天澆水，而且別澆太多水，否則多餘的水分凍結也會損傷根部。

3. 鋪上覆蓋料（mulch）

變冷會導致植物周圍的土壤凍結而變緊密，使土壤排水、通氣、有效養分都變差。簡單有效保護植物的方法是鋪上一層覆蓋料，覆蓋料能像毯子一樣隔絕土壤、維持水分和溫度，植物的根因此不會結凍，還能避免病蟲擴散。

冬季最佳的覆蓋料為切碎的落葉、堆肥和稻草，應避免使用乾草（hay），因為裡面可能殘留除草劑，會傷害蔬菜。而其他季節使用的塑膠覆蓋料因為比較薄，保溫效果並不佳。鋪覆蓋料之前，要先清除庭園所有的雜草、雜亂的根、枯萎的植物和雜物，將覆蓋料撒在植物周圍，厚度約2至4英寸並保持蓬鬆，莖或葉子旁邊要留下一小圈空間，避免濕氣滯留導致植物腐爛。

4. 使用鐘形罩（cloch）或表面覆蓋物（row cover）或冷藏室（cold frame）

除了保護根部，莖和葉也有幾項防寒措施，表面覆蓋物通常是最簡單、便宜的選擇，棉質覆蓋物一般可讓植物周圍溫度上升5度，而塑膠覆蓋物可讓周圍上升10度。另一選項是鐘形罩，市面上的款式和材質很多，甚至可以用防凍布、回收容器自製，鐘形罩除了能讓植物周圍溫暖5度，還可保護植物免於暴雨、強風與害蟲侵擾。

第三種選擇是冷藏室，是一種無底而上方透明的結構，可以保留來自土壤和陽光的熱量，讓植物周圍溫暖10度。安裝上述任一裝置時，要確實插在土裡才能發揮作用，室外溫度上升至高於冰點後。記得移除或打開裝置，以免植物過熱。

5. 種在室內花園

不論選擇何種容器種菜，容器應該夠深，讓植物有足夠發展根系，而底部需有孔洞，確保排水良好。在室內種植因為比較溫暖，所以不需要特地挑耐寒品種，但應選擇小巧、抽苔速度慢的植物，開花和產生種子的速度較慢，例如團菠菜（Regiment spinach）、海濱菠菜（Seaside spinach）、矮人藍捲葉蘇格蘭羽衣甘藍（Dwarf Blue Curled Scotch）與矮西伯利亞羽衣甘藍（Dwarf Siberian kales）。預算充足的話甚至可以考慮打造水耕蔬菜園，讓蔬菜在充滿營養的水裡生長，既省水又能加速植物生長。

世報陪您半世紀

園藝

上一則

英國王室形象大傷 擬靠威廉、凱特拯救聲譽

延伸閱讀

男子撿到舊沙發改造成露天三輪車 還能合法上路

男子撿到舊沙發改造成露天三輪車 還能合法上路
自家客廳變熱帶果園 這5種果樹冬天也能種

自家客廳變熱帶果園 這5種果樹冬天也能種
好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室

好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室
「衛生紙捲筒」種植物好處多 但犯1錯誤反而易枯萎

「衛生紙捲筒」種植物好處多 但犯1錯誤反而易枯萎

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
十二生肖開春後的流年提醒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ivan S）

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

2026-02-19 22:27
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她