掌握5個技巧 冬季庭園也能長滿鮮嫩葉菜

只要掌握照顧技巧，即使是寒冬也能收成綠葉蔬菜。蔬菜園示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Markus Spiske）

自己種蔬菜不但能享受最新鮮的滋味、吃得健康，還能有滿滿的成就感。雖然美國現在2月天氣仍嚴寒，但幸運的是綠葉蔬菜是冬季花園最適合種的蔬菜之一，只要做好準備，就能保護它們免受天氣威脅。Daily Meal報導介紹冬季種綠葉蔬菜的五個要訣，讓人在冬天也能有自己種的菜可以享受。

1. 選擇耐寒品種

瑞士甜菜（chard）、大白菜（Chinese cabbage）、苦苣（endive）、萵苣（lettuce）和菊苣（radicchio）可以忍受輕微霜凍，因此若所處地區冬天溫度通常不會低於華氏28度，它們是很好的選擇。如果溫度更冷、有更嚴寒的霜凍就要考慮更耐寒的綠葉蔬菜，如芝麻葉、寬葉羽衣甘藍（collards）、羽衣甘藍、韭蔥（leek）、芥菜和菠菜，霜凍甚至可以增進這些菜的風味。

2. 在適當時機澆水

蔬菜園通常需要一周澆一或兩次水，但冬季澆水時機與其他季節不同，最重要的是避免氣溫低於華氏39度時澆水，因為結凍的水無法抵達植物根部，等到氣溫回升再澆水較理想。除此之外建議早上澆水，植物才有時間在夜晚氣溫下降前吸收水分。澆水應使用室溫水，因為冰水有可能導致根部損傷與休克，以及葉片掉落。若氣象預報未來幾天氣溫會驟降，應在溫度改變前至少三天澆水，而且別澆太多水，否則多餘的水分凍結也會損傷根部。

3. 鋪上覆蓋料（mulch）

變冷會導致植物周圍的土壤凍結而變緊密，使土壤排水、通氣、有效養分都變差。簡單有效保護植物的方法是鋪上一層覆蓋料，覆蓋料能像毯子一樣隔絕土壤、維持水分和溫度，植物的根因此不會結凍，還能避免病蟲擴散。

冬季最佳的覆蓋料為切碎的落葉、堆肥和稻草，應避免使用乾草（hay），因為裡面可能殘留除草劑，會傷害蔬菜。而其他季節使用的塑膠覆蓋料因為比較薄，保溫效果並不佳。鋪覆蓋料之前，要先清除庭園所有的雜草、雜亂的根、枯萎的植物和雜物，將覆蓋料撒在植物周圍，厚度約2至4英寸並保持蓬鬆，莖或葉子旁邊要留下一小圈空間，避免濕氣滯留導致植物腐爛。

4. 使用鐘形罩（cloch）或表面覆蓋物（row cover）或冷藏室（cold frame）

除了保護根部，莖和葉也有幾項防寒措施，表面覆蓋物通常是最簡單、便宜的選擇，棉質覆蓋物一般可讓植物周圍溫度上升5度，而塑膠覆蓋物可讓周圍上升10度。另一選項是鐘形罩，市面上的款式和材質很多，甚至可以用防凍布、回收容器自製，鐘形罩除了能讓植物周圍溫暖5度，還可保護植物免於暴雨、強風與害蟲侵擾。

第三種選擇是冷藏室，是一種無底而上方透明的結構，可以保留來自土壤和陽光的熱量，讓植物周圍溫暖10度。安裝上述任一裝置時，要確實插在土裡才能發揮作用，室外溫度上升至高於冰點後。記得移除或打開裝置，以免植物過熱。

5. 種在室內花園

不論選擇何種容器種菜，容器應該夠深，讓植物有足夠發展根系，而底部需有孔洞，確保排水良好。在室內種植因為比較溫暖，所以不需要特地挑耐寒品種，但應選擇小巧、抽苔速度慢的植物，開花和產生種子的速度較慢，例如團菠菜（Regiment spinach）、海濱菠菜（Seaside spinach）、矮人藍捲葉蘇格蘭羽衣甘藍（Dwarf Blue Curled Scotch）與矮西伯利亞羽衣甘藍（Dwarf Siberian kales）。預算充足的話甚至可以考慮打造水耕蔬菜園，讓蔬菜在充滿營養的水裡生長，既省水又能加速植物生長。