我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔網紅洛杉磯家遭竊、佛像被砸 警啟動仇恨罪案調查

Trader Joe's炒飯疑含玻璃 召回逾300萬磅

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

世界新聞網／輯
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

不少人認為，人生真正的福氣不在於年輕時拚得多狠，而是到了晚年能否過得安心踏實，不必為錢煩惱，也不必為人際委屈自己，家中有人惦記、子女常回家探望，才是最難得的幸福。從生肖性格與家庭互動模式來看，根據《搜狐》分析指出，屬牛、屬狗與屬豬者多半因一生的付出與為人處世方式，較容易在晚年迎來「老有所依、家裡溫暖」的生活狀態，享受子女孝順與天倫之樂。

生肖牛

屬牛者多半務實勤奮、責任感重，年輕時常把家庭放在第一順位，習慣省吃儉用、默默承擔，遇到難處也不輕易對外訴苦，但長期壓抑自己也容易讓人忽略他們的辛勞。屬牛者的晚年福氣多來自「苦盡甘來」，因為早年對家庭的付出，往往會被子女記在心裡。等子女成家立業後，更容易以陪伴與實際行動回報，例如固定回家探望、陪吃飯聊天，甚至帶著孫輩一同回家團聚。當屬牛者不再獨自扛起一切，家庭關係反而更顯溫暖，晚年生活也更容易過得安穩舒心。

生肖狗

屬狗者性格真誠、重情重義，對家人往往付出得很徹底，願意在子女需要時全力支持，但同時也懂得分寸，不太干涉子女生活。屬狗者的晚年優勢在於「關係穩、子女親」，因為他們一生待人以誠，對家庭也多採取理解與支持的方式，使得親子關係更容易維持親近。當年紀漸長，子女更願意主動照顧與陪伴，例如生病時輪流看顧、出門旅遊時安排同行。屬狗者若能維持一貫的豁達與通情達理，晚年更容易獲得家人的尊重與依靠，生活品質相對穩定。

生肖豬

屬豬者多半心態平和、隨和不計較，對家人願意讓步，也擅長用溫和方式維持家庭氣氛，但有時也容易把需求放到最後。屬豬者晚年福氣較厚，與其「知足常樂」的生活態度有關。由於他們不愛攀比、不為小事生氣，家庭氛圍通常更和樂，也容易培養出較懂事的子女。到了晚年，子女多半願意回家團聚，帶著孫子孫女一起熱鬧相聚，讓家中充滿人氣。當屬豬者在物質上不匱乏、心態上更能放鬆，身心狀態也更容易穩定，晚年生活自然更舒坦。

世報陪您半世紀

生肖運勢

上一則

營養師點名6款好市多食物 助增蛋白質

下一則

66歲鍾楚紅全素顏看電影 網讚「魚尾紋仍美炸」

延伸閱讀

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險
2026三生肖福氣入命 屬豬壓力減輕、他戀愛運轉佳將遇好對象

2026三生肖福氣入命 屬豬壓力減輕、他戀愛運轉佳將遇好對象
馬年文創玩梗圈粉 贏在「馬」上對味

馬年文創玩梗圈粉 贏在「馬」上對味

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
十二生肖開春後的流年提醒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ivan S）

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

2026-02-19 22:27
不少在美華人喜歡在庭院裡種植園藝，好市多這款結實耐用的架子可多用途使用。（讀者提供）

好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室

2026-02-13 20:25
照顧父母，讓人理解人生，學習什麼是老，作家張曼娟（左）、劉克襄（右）在長照的路程中，透過書寫與旅行，提供給長照者慰藉與啟發。（記者余承翰／攝影）

「中兩個頭獎」是天意 張曼娟、劉克襄中年書寫照顧老父母

2026-02-17 21:25

超人氣

更多 >
冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留