不是運動 10個生活小習慣打造易瘦體質

家人勸不住 加州亞裔翁陷美女陷阱失畢生積蓄

世界新聞網／輯
日本漢方藥劑師提醒，減肥的重點在於養成習慣，兩個月就能打造易瘦體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）
日本漢方藥劑師提醒，減肥的重點在於養成習慣，兩個月就能打造易瘦體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

許多人在減肥這場戰役中屢戰屢敗，因此產生挫折和自我懷疑，但減肥最重要的是不能勉強自己。根據日本媒體「TRILL」報導，漢方藥劑師竹田由子表示，減肥瘦身的關鍵在於「養成習慣」，而不是「努力」。與其拚命強迫自己，不如培養容易瘦下來的習慣才能持久。

一般人提到減肥，就會聯想到飲食控制、運動和肌肉訓練，但如果不能堅持下去，一切都是白費。竹田建議養成以下10個習慣，兩個月就能輕鬆打造易瘦體質。

一、每天喝2公升水：多喝水可以改善體內的血液循環。

二、早上吃水果：不僅能輕鬆補充營養，也不會造成消化系統負擔，還能促進新陳代謝。

三、記錄飲食：記錄每天吃了什麼，即時掌握吃太多或營養不均衡等情形，調整飲食內容。

四、細嚼慢嚥：充分咀嚼食物可減輕胃腸負擔，維持飽足感。咀嚼還可以鍛鍊臉部周邊肌肉，使臉部輪廓更緊緻。

五、至少睡7小時：睡眠不足會打亂荷爾蒙平衡，讓人容易發胖。

六、好好泡澡：是否為了方便每天只淋浴？泡熱水澡可促進新陳代謝。

七、注意用餐順序：吃飯不只要定時定量，正確的用餐順序也能防止血糖飆升。建議先吃蔬菜，接著喝湯，再吃主食（肉或魚），最後吃碳水化合物（米飯或麵包）。

八、每天量體重：每天早上起床後，第一件事就是量體重，掌握自己目前的體重數字有助於提高減肥意願。

九、喝茶代替果汁：市售果汁含有大量甜味劑，平時習慣喝果汁補充水分的人，不妨改喝茶。茶葉中的兒茶素有助於防止脂肪囤積。

十、睡前3小時不吃東西：人體消化食物大約需要3到4小時，如果在食物完全消化之前入睡，身體就會在腸胃積存食物的狀態下休眠，影響健康。

竹田表示，倫敦大學研究證實，養成一個新習慣的平均時間為66天，因此如果能堅持執行以上10個習慣66天，就能輕鬆打造易瘦體質。

