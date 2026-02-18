古裝男神白月光排行榜 他被評「古裝比時裝更能打」奪冠

前十名古裝男神白月光榜單出爐。左為成毅、右為丁禹兮。（取材自豆瓣）

近年古裝劇持續熱播，從權謀、武俠到仙俠題材皆帶動「古裝美男」討論度攀升。根據「搜狐」報導，近期微博網友票選心目中「古裝男神白月光」TOP10，入榜者橫跨新生代與當紅男星，評選焦點多落在古裝扮相、角色魅力與代表作記憶點。整體來看，榜單前段班以「妝造穩定＋角色帶感」為共通特徵，部分演員更因單一經典角色長期被視為白月光等級。

第十至第八名：檀健次、李昀銳、肖戰

排名後段三位多以「角色濾鏡強、古裝辨識度高」受到討論。檀健次近年因「長相思」相柳一角累積高人氣，白髮造型被不少觀眾視為古裝美男代表，近期投入權謀新劇「何不同舟渡」，路透釋出後再度引發關注。李昀銳則憑「九重紫」成功出圈，過往在「星漢燦爛」以古裝儀態獲好評，轉到「九重紫」少年將軍形象也被認為「意外合適」，後續仍有「尚公主」、「冰湖重生」等古裝作品待播。肖戰則以「藏海傳」權臣「藏海」打出口碑，角色屬美強慘路線，加上過往「陳情令」、「慶餘年」、「玉骨遙」等古裝累積，仍被視為公認的古裝男神之一。

第七至第五名多屬「人氣上升期」或「靠角色翻盤」類型。敖瑞鵬因「白月梵星」、「朝雪錄」人氣上漲，外型與蘇感被認為是近年竄紅速度快的古裝男神，2026年也有「一點浩然氣」、「師兄太穩健」等大男主古裝劇待播。劉宇寧近年雖曾被貼上負面標籤，但「折腰」魏劭與「書卷一夢」南珩讓不少觀眾重新買單，特別是將軍、英雄型角色被認為更能放大他的身形與氣場。排名第五的侯明昊則以「玉茗茶骨」受到關注，近年從「護心」、「大夢歸離」開始累積古裝存在感，濃顏系五官與少年將軍、俊美神仙類角色契合度高，「玉茗茶骨」、「入青雲」播出表現也被點名「成績不差」。

第四名：鄧為

第四名由鄧為拿下，他在「長相思」後成為高討論度古裝美男，身形比例與臉型優勢在古裝造型中辨識度高。近期作品「仙台有樹」評價也被提及，角色與妝造穩定，被視為能持續撐住古裝市場的選手。後續鄧為仍有「雲秀行」、「風月不相關」等待播古裝作品，網路熱度同樣偏高。

第三名丁禹兮主要憑「永夜星河」病嬌腹黑的慕聲一角留下強烈記憶點。討論焦點多落在他能把病嬌人設演出「脆弱與渴望被愛」的層次，避免落入油膩感，屬於靠角色表演與人設雙加成出圈的類型。後續高期待古裝劇「花開錦繡」也被點名，角色設定從草莽私鹽販子切入，差異化人設成為看點之一。

第二名：成毅

第二名成毅被視為近年古裝劇「高產且穩定」代表，從「琉璃」、「蓮花樓」到「長安二十四計」，古裝扮相與美強慘路線高度契合，五官偏柔美的特質也讓他在仙俠、武俠題材中更具優勢。接下來待播作品同樣集中在古裝領域，包括武俠「英雄志」與古裝傳奇「兩京十五日」，題材更偏非偶像向，製作班底也被看好。