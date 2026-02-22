草莓界的「特斯拉」花7年訓練蜜蜂室內種出奶油味草莓

草莓示意圖。（本報資料照片）

穿上無菌衣、關上氣密門，眼前不是晶片工廠，也不是國家級實驗室，而是一座被形容為「全年都是春天」的科技草莓農場。一家位在美國新澤西的新創公司，挑戰連松下、東芝、夏普 等日系科技巨頭都曾鎩羽而歸的難題，用AI 、機器人，甚至蜜蜂，重新定義人們對農業的想像。

這座室內農園最大的祕密，在於「複製氣候」。業者表示，他們成功把日本 阿爾卑斯山的溫濕條件，完整搬進室內工廠，透過環境控制系統，精準調節氣溫、濕度與二氧化碳濃度，讓草莓每天都生長在最理想的狀態。即使外頭是酷暑或暴風雪，只要踏進農場，迎接的永遠是同樣的春天，空氣中還瀰漫著濃郁的草莓香氣。

這項構想，來自創辦人古賀大貴2015年初到美國的親身體驗。他發現，美國超市裡的草莓外型亮眼、尺寸驚人，入口卻少了記憶中日本草莓的細緻香甜。他因此決定引進日本特有品種，嘗試用科技補足自然條件的差距。

不過，真正卡關的並不是光照，而是授粉。過去的垂直農業，多半只能種植不需要授粉的葉菜類。草莓要在密閉空間結果，幾乎是不可能的任務。為此，團隊花了整整七年，訓練蜜蜂在「沒有太陽」的室內環境中建立規律作息，最終將授粉成功率拉高到95％，遠高於一般戶外農作約七成的水準。

在蜜蜂還沒上工前，創業初期甚至只能靠人力救急。業者回憶，當時不知道如何讓蜜蜂適應室內環境，只好拿著化妝刷，一朵一朵手動授粉，還替每朵花做記號，確認授粉時間。直到第一隻蜜蜂成功停在花上，那一刻，全場甚至開心到直接慶祝。

自然之外，AI與機器人也是關鍵推手。農場內的草莓不再固定生長，而是透過自動化軌道系統「主動移動」，送到人員與機器人面前，再由影像辨識判斷成熟度進行採收。營運團隊認為，這樣的設計，不只減輕最辛苦的農務勞動，也能讓農場人員轉向更具技術含量的工作，提升整體農業價值。

在口感上，業者強調，這種高科技種植的草莓，甜度與香氣都明顯高於一般市售產品。更重要的是，垂直農場能省下約95％的用水，且因為設置在都會區周邊，草莓從採收到上架，最快24小時內完成，大幅降低長途運輸帶來的耗損與碳足跡。

回顧這條路，古賀大貴直言，這曾是一個被外界認為「瘋狂」的想法。過去，多家日本企業巨頭投入數億美元、耗費多年，卻始終無法成功。他也曾被質疑，一名年輕創業者憑什麼做到？但他指出，正是因為團隊始終相信這個使命，才撐過最艱難的階段。

如今，這款被稱為「世界最甜草莓」的產品，已經進入美國多地超市上架，成為科技與自然共生的最佳示範。尤其在全球人口持續成長、氣候變遷 加劇的背景下，這種不受天候限制、兼顧環保與效率的垂直農業模式，或許正是未來糧食安全的關鍵拼圖之一。

