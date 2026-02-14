春節買彩券 命理師：今年3生肖配這面相有「大錢命」

我的頻道

記者陳宏睿／即時報導
農曆新年將至，威力彩與大樂透陸續開出，命理師楊登嵙分享，今年在民俗上財運較旺的生肖與面相。(本報資料照片)
農曆新年將至，威力彩與大樂透陸續開出，命理師楊登嵙分享，今年在民俗上財運較旺的生肖與面相。(本報資料照片)

農曆新春將至，不少民眾懷抱中大獎的夢想，命理師楊登嵙說，要中樂透需有「大錢命」，而今年屬豬、雞、蛇三個生肖民眾，再搭配鼻子有肉、耳垂大等面相，仍有望在今年拿下大獎。

楊登嵙說，俗語有云「小錢勤儉，大錢靠命」，因此要中數億元的獎金一定要有這種「大錢命」，2026年正財運、偏財運特別旺的生肖前三名，分別是豬、雞、蛇三個生肖。

楊登嵙說，屬豬在今年擁有「龍德」、「紫微」、「天喜」等三大吉星，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。屬雞的人，今年福德星高照，只要認真做事，獲得回報會比較多。另外屬蛇的民眾，今年太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來，三個生肖的民眾，今年都有機會得到超級大獎金。

楊登嵙說，除了生肖之外，若能再搭配面相學，更能加分，面相觀察重點是鼻子跟耳朵，財帛看鼻子，福氣看耳朵，鼻子稱為「財帛宮」，鼻頭需有肉，肥厚有光澤，不能外揚有朝天鼻；耳朵部分，耳垂大、不外翻，較有福氣，

楊登嵙說，今年若是生肖屬豬、雞、蛇，面相具有福氣的話，或許財神爺今天已經再找機會要把幾億彩金分給您，因此不要忘記購買彩券，讓自己有個成為富翁的機會。

