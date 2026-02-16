農曆正月後4生肖手持財富魔杖 點石成金「馬上爆富」

四生肖彷彿被命運遞上了一支「財富魔杖」，原本平平無奇的日子竟能生出點石成金的魔力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

天氣忽冷忽熱，衣櫃重翻一輪，棉被曬了又收，正是近日入春的生活寫照。新春來臨，萬物復甦，季節轉換不僅喚醒沉睡的大地，也牽動人們的心緒與運勢。有人想著換工作，有人盤算理財計畫，也有人只是希望日子順一點。媒體「搜狐網」報導，過完農曆新年後，有四個生肖彷彿被命運遞上了一支「財富魔杖」，原本平平無奇的日子竟能生出點石成金的魔力，財富順著門縫就這樣溜進家門裡。

生肖龍

屬龍者向來氣勢強、行事果斷，時機一到便能展翅高飛。二月中旬起將迎來「天德貴人」加持，可能是賞識你的主管、牽線的舊識，或在關鍵時刻點醒你的良師。事業上卡關的專案有望突破，業績與合作機會同步提升；做生意者資源到位，財運隨之轉旺，正財穩定、偏財亦有驚喜，人脈擴張帶來更多機會。不過運勢再好，也要穩健前行，避免躁進，才能把好運轉化為長久的實力與收穫。

生肖猴

屬猴者天生機靈、反應快，關鍵時刻總能想出解法。二月中旬起將迎來「偏財星」助力，但財運並非憑空而來，而是來自敏銳觀察與靈活應變。職場上臨時接手的任務，可能暗藏獲利機會，只要判斷精準，就能把挑戰變成果實；副業發展也有起色，如自媒體或電商，容易看準趨勢、快速上手，收入提升。此外，小額投資或抽獎手氣不錯，偶有驚喜。不過偏財屬加分項，仍應專注主業、穩健理財，讓正財打底、偏財加分，財富才能長久累積。

生肖牛

屬牛者向來踏實穩重，一步一腳印耕耘付出。二月中旬起，將迎來「正財星」加持，努力終於開花結果。職場上長期的認真與負責被看見，升職加薪機會提升，工作推進也更順利，效率與績效同步成長；做生意者客源穩定、回頭客增加，營收穩步上揚。屬牛人的優勢在於沉著理性，不因好運而冒進，懂得把收入妥善規劃，一部分改善生活，一部分穩健投資，讓財富逐步累積。建議以穩為本，才能把正財守住，日子過得踏實而長久。

生肖雞

屬雞者精明幹練、眼光敏銳，善於抓準時機。二月中旬起，將迎來「文昌星」與「財星」加持，思路更清晰，判斷更果斷。職場上能洞察趨勢、提前布局，無論金融投資或創意設計，都更容易對準市場需求，業績看漲；溝通力提升，談合作成功率高。投資理財方面眼光精準，進出時機掌握得宜，財富穩步累積。不過仍需克制急進心態，見好就收、分散風險，才能把好運轉化為長久而安穩的收穫。