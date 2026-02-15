洗頭時掉髮不用擔心 這些錯誤對待頭髮行為才是大問題

醫師指出，不當的護髮習慣可能加劇掉髮。洗髮示意圖。 (路透)

許多人在洗澡時看到排水孔或地面堆積的頭髮，往往會瞬間感到焦慮，擔心是否出現異常掉髮或健康問題。專家指出，多數情況下，洗澡時掉落的頭髮其實屬於正常生理現象，與頭髮的自然生長週期及日常清潔行為密切相關，並不一定代表頭皮或毛囊出現異常。

據網站HuffPost報導，皮膚科醫師阿希爾・瓦德赫拉（Akhil Wadhera）說明，頭髮生長分為生長期、退化期與休止期，進入休止期的頭髮本就會脫落。一般人每天自然掉落約50至100根頭髮，屬於正常範圍，只是掉落時間與方式，常因生活習慣而有所不同。

被卡住的頭髮通常會在洗澡時掉落

植髮外科醫師札菲爾・切廷卡亞（Zafer Çetinkaya）指出，許多頭髮其實早已脫落，卻因與其他髮絲纏繞、卡在頭皮或髮量中，而暫時留在頭上。這些「被卡住」的頭髮，往往不會在日常活動中立即掉落。

他說，洗頭時因為按摩頭皮、搓揉髮絲，加上水流重量的機械作用，這些已停止生長的頭髮才會一次性鬆脫並掉落。毛髮修復專家艾倫・鮑曼（Alan Bauman）補充，洗澡時看到頭髮集中掉落，容易讓人誤以為是「突然大量掉髮」，實際上只是多日累積後同時出現的結果。

如果洗澡時掉髮明顯增加，該怎麼辦？

專家表示，短暫的掉髮增加，未必代表疾病或永久性問題。鮑曼說，生病、生產、重大壓力、開始新的藥物或治療，都可能導致暫時性掉髮，通常會在2到3個月內逐漸恢復。

瓦德赫拉也提醒，不當的護髮習慣可能加劇掉髮，包括洗頭時過度用力搓揉、使用高溫吹風、刺激性洗髮精或造型產品，以及用毛巾大力摩擦濕髮。切廷卡亞補充，如果掉落的頭髮多為短而斷裂、末端沒有毛囊小球，較可能與斷髮而非真正掉髮有關。若掉髮情況持續惡化，仍建議尋求皮膚科或毛髮專家的專業評估。

有辦法阻止洗澡時掉髮嗎？

對於是否能完全避免洗澡時掉髮。鮑曼表示，多數人在洗澡時看到的頭髮，本來就「註定會掉」，屬於正常生長週期的一環，無法完全阻止。他也澄清，刻意減少洗頭次數並不能防止掉髮，反而可能因頭皮油脂堆積、發炎，對頭髮生長造成不利影響。不過，鮑曼強調，若洗澡時的掉髮情況持續、明顯且令人困擾，及早尋求專業意見，有助於釐清是否與壓力、荷爾蒙變化、營養不足或遺傳因素有關。