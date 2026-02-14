電費帳單高得嚇人？小心這些沒開也耗電的吃電怪獸

我的頻道

米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套

世界新聞網／輯
專家說有些電器或設備即使沒開電源也默默耗電，導致電費帳單金額居高不下。家電示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Daniel Norris）
拆開電費帳單就像在玩俄羅斯輪盤，不知道是讓人心驚膽戰還是鬆一口氣。有時候電費衝高不一定是使用過度，而是有電器在你不知不覺中偷偷吃電。Real Simple報導，專家分享五項默默耗電的電器和裝置，以及該如何控制。

1. 溫控器

溫控器很容易被忽略，專為居家服務等設計的雲端綜合業務管理軟體Service Titan的家居專家杭特（Chris Hunter）說，溫控器若沒有裝在家中最適當的位置或設置不當，就可能變成偷電元凶，溫控器如果放在熱源或通風口附近，會導致溫度讀數不準確，讓暖通空調要運作更長的時間。

杭特說，在不同季節將溫度設定過低或過高都會增加能源成本，他建議使用智能、可程式控制的溫控器，待真正需要時才運作系統。

2. 老舊冰箱

要繼續使用可靠的舊冰箱，還是為了省電費換一台新的，這需要計算和權衡。電力公司Utilities Now共同創辦人巴柏（Nick Barber）說，若家中冰箱用15年以上，可以考慮更換，更好的選擇是購買能源之星認證的冰箱。

巴柏說，一台舊冰箱一年耗電能高達一千度，根據費率換算約150美元，且由於隔熱問題和壓縮機老化，老冰箱也可能無法正常運作。

可以比較現有冰箱一年的電費和新冰箱預計可省下的電費，再用購買新冰箱的金額除以價差，看看多久能回本。

3. 始終「開啟」的裝置和充電器

有些電器即使沒開電源也在默默耗電。巴柏說，判斷電器即使關機仍在耗電的簡單準則是是否有遙控器、LED螢幕或適配器，對普通家庭來說，這些設備每年的耗電產生的電費約為150美元至200美元。

這些關機但仍用電的設備包括電視、遊戲機、電話和電腦充電器、有線電視機上盒和串流媒體設備，微波爐、咖啡機、吹風機、捲髮棒也可能在沒使用時仍耗電。

電價比價網站ElectricityRates.com的能源專家凱恩（Adam Cain）建議使用智慧延長線，不使用那些電器時手動關機或拔掉插頭，切斷電源。

4. 骯髒的空氣濾網

暖通空調承包商Air Treatment Heating and Cooling共同負責人辛普森（Dan Simpson）說，讓電費暴漲的兇手之一就是堵塞或骯髒的暖通空調濾網，當濾網被灰塵和碎屑堵塞時，空調系統就要更費力輸送空氣，進而讓電費帳單金額飆升，大多數的家庭電費帳單可能在不知不覺間增加10%至20%。

解決方法很簡單，建議每個月檢查濾網，並依據機器類型、灰塵量和家中寵物數量，每一至三個月更換濾網。

5. 熱水器

能源公司CleanChoice Energy首席策略長柯拉魯利（Kate Colarulli）說，檢查熱水器設定的溫度，確保不會過高，現在的熱水器能把水加熱後儲存在水箱中並保持恆溫，因此設定的溫度越高，熱水器就會運作更費力並消耗更多電，柯拉魯利建議設定在華氏120度，能節約能源也能避免燙傷。

電費

