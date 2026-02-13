迪士尼怒了 Seedance 2.0生成蜘蛛人、星戰角色 被警告停止侵權

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
佛州奧蘭多迪士尼世界神奇王國主題樂園的遊客聚集在園區內，等待「幻想節」（Festival of Fantasy）遊行開始。資料照片。(路透)
佛州奧蘭多迪士尼世界神奇王國主題樂園的遊客聚集在園區內，等待「幻想節」（Festival of Fantasy）遊行開始。資料照片。(路透)

字節跳動12日新推出AI影音生成模型「Seedance 2.0」，可依文本或圖像生成電影級影音內容，迅速成為中國年輕族群間最夯的AI影片工具與網路熱議焦點，也引來一向積極捍衛智慧財產權的迪士尼公司寄出警告信，指控字節跳動在未經補償與授權的情況下，使用該公司的作品進行模型訓練與開發，已構成侵權。

根據Axios取得的停止侵權通知書（cease-and-desist letter）副本，迪士尼外聘律師辛格（David Singer）致函字節跳動全球總法律顧問羅戈文（John Rogovin），指控Seedance服務預先打包「盜版的迪士尼版權角色資料庫，涵蓋《星際大戰》、《漫威》及其他迪士尼旗下系列作品，彷彿迪士尼珍貴的智慧財產權只是可自由使用的公共領域剪貼圖素材。」

通知書中寫道：「無視迪士尼眾所周知的反對意見，字節跳動透過重製、散布並創作包含相關角色的衍生作品，公然劫持迪士尼角色。字節跳動對迪士尼智慧財產權進行的這種『打砸搶』（smash-and-grab）式掠奪行為，屬於蓄意、全面且完全不可接受。」

通知書列舉了一連串Seedance侵權影片的案例，內容包含多個迪士尼受版權保護的角色，包括蜘蛛人、《星際大戰》的黑武士達斯．維達與古古（Grogu，Baby Yoda）等。辛格補充說：「我們認為這只是冰山一角，考量到Seedance才上線短短幾天，這樣的情況令人震驚。」

迪士尼指出，已有用戶在社群媒體上公開散布相關影片，顯示侵權行為的普遍程度；並指控Seedance未經授權即利用迪士尼受版權保護的素材，為其商業服務牟利，已構成侵權。

Axios指出，好萊塢已迅速譴責字節跳動與Seedance 2.0廣泛侵害片商與創作者權利，而迪士尼寄出停止侵權通知書，則是片商迄今針對字節跳動所採取的最嚴厲行動。美國電影協會（Motion Picture Association）主席暨執行長里夫金（Charles Rivkin）已發表聲明，呼籲字節跳動「立即停止侵權行為」。成員涵蓋數十個創作團體的人類藝術運動（Human Artistry Campaign）則表示，當局應動用一切法律工具，制止這種大規模的竊取行為。

迪士尼 字節跳動 AI

