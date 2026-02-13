不訂最便宜房型 5辦法讓旅館免費升等高機率實現

我的頻道

世界新聞網／輯
觀光業從業人員分享免費升等旅館房間的5個秘訣。旅館房間示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Vojtech Bruzek）
為夢幻假期仔細規劃和努力存錢，總是希望能住上旅館的高級套房，而現實預算可能難以企及。不過旅遊專家表示，只要掌握正確訣竅，有機會花小錢就能免費升級房間。Travel + Leisure報導訪問多位觀光業從業人員，分享5個有機會免費升等房間的實用技巧。

1. 友善和櫃台互動

專營迪士尼旅遊的Pixie Vacations旅遊專員吉斯伍德（Steve Griswold）說，根據他在佛州迪士尼大佛羅里達度假村飯店（Disney's Grand Floridian Resort）當櫃台人員的經驗，最好的方法就是友善地詢問服務人員。雖然現在可以在網路上辦理入住，然後直接進入房間，不需要和任何人打交道；但他總是建議旅客親自到櫃台辦理入住，可以和服務人員建立一對一的連結。在櫃台辦理手續時，可以詢問有沒有其他空房，或暗示今天是特殊日子。

2. 請旅遊專員詢問

如果有旅遊專員協助規劃行程，不妨請他們幫忙爭取換到更大的房間。吉斯伍德說，旅遊專員可以直接聯絡旅館，或與旅館經理談論為了度蜜月而入住的情侶，或特殊活動團體入住渡假村，雖然不保證能升等房間，但想讓奇蹟發生總是要多方嘗試。

3. 加入忠誠度計畫

位於佛州迪士尼之泉（Disney Springs）附近的旅館Magic Moment Resort & Kids Club共同創辦人拉多尼奇（Carina Radonich）說，直接向旅館訂房或加入忠誠度計畫的遊客，更有機會獲得免費升等，因為從旅館的角度而言，這些旅客展現出忠誠度，因此房源允許時，自然會想回報旅客。也可以使用累積的點數或精英會員獲得房間升等，旅館人員更容易答應提供彈性、隨遇而安的旅客。

4. 淡季訂房

加州Kenwood Inn & Spa的總經理甘迺迪（John Kennedy）說，淡季時預訂平日入住比較有機會獲得房間升等，而且提早訂房是一個好主意，因為越靠近入住日，他們會優先安排回訪客人，尤其是前來慶祝生日或周年紀念日等特殊節日的旅客。

5. 別選最廉價的房間

隸屬於Trevello Travel Group、規劃精品旅遊的老闆貝利斯勒（Louise Belisle）說，如果你不想為了升級房間和櫃台人員討價還價或嘗試其他技巧，無需勉強。旅館根據空房率、入住時間長短、預訂管道和客人的整體背景等因素分配大房間，而不是透過幾個神奇的關鍵字決定。

想讓自己脫穎而出，最簡單的方法就是不要訂最廉價的房間，如同搭機時選擇基本經濟艙沒有升等機會，訂旅館也是如此。訂房時選擇合理的基礎房型，旅館有空房時，就有機會將旅客的房型往上升一等，但如果想要邊間或高樓層的房間，只有同房型的房間剛好在該位置才有可能。貝利斯勒說，她鼓勵直接從旅館網站或透過可信賴的旅遊專員預訂，有助旅館事先瞭解旅客，更有機會獲得位置更好、更大的房間或額外福利設施。

