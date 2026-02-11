我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

一洲焦點／艾案天下大亂？美就業報告、國會護台

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。左為「十二封信」、右為「狙擊蝴蝶」。（取材自豆瓣）
「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。左為「十二封信」、右為「狙擊蝴蝶」。（取材自豆瓣）

近年甜寵劇持續占據市場主流，從校園、職場到帶有懸疑或穿越設定的現偶題材輪番上線，也讓「哪一對最甜、最好嗑」成為觀眾熱議焦點。根據「搜狐」報導，近期微博整理出近年「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10榜單，依網友討論度與CP熱度綜合評選，結果顯示經典IP與話題設定依然具備強大吸引力。

排名第十至第八名多為「話題度高但評價分歧」作品。第十名楊冪、許凱「愛的二八定律」以職場御姐搭配年下男的設定開播即具聲量，但職場線被批略顯懸浮，CP火花評價不一，不過單看甜度仍具基本吸引力。第九名「十二封信」由周翊然、王影璐主演，以跨時空書信串起35年的情感與懸疑，被不少觀眾視為近年口碑佳作。第八名「白色橄欖樹」改編自熱門小說，陳哲遠、梁潔在異國背景下談情，雖製作質感爭議不小，但結局情緒張力仍吸引固定劇迷。

第七名和第六名屬於「粉絲黏著度高」類型。白敬亭、章若楠「難哄」排名第七，節奏偏慢卻以氛圍感與選角圈粉，成為2025上半年話題作。第六名趙今麥、張凌赫「櫻桃琥珀」雖因質感不符期待遭吐槽，但雙方CP感仍獲肯定。

第五名檀健次、李蘭迪「濾鏡」以外貌變身的奇幻設定取勝，演技穩定、題材新鮮，在甜寵市場中形成差異化。

第四名由陳妍希、周柯宇「狙擊蝴蝶」拿下。該劇以年上姊弟戀切入，情感張力與CP火花超出預期，被視為黑馬之作，播出後討論度快速攀升。

第三名是陳星旭、盧昱曉主演的「轧戲」。穿越結合劇本殺的設定，搭配浪漫影像風格，使CP互動具高度可看性，讓不少觀眾一追就停不下來。

第二名則為宋威龍、趙今麥「驕陽似我」。改編自顧漫小說，延續其擅長的甜而不膩風格，從校園暗戀到職場修羅場鋪陳情感線，主角火花自然，成功吸引大量CP粉。

榜首由虞書欣、何與「雙軌」奪下。該劇以「偽骨科」設定搭配異國場景，氛圍感與禁忌感並存，加上男主角形象鮮明、CP張力強烈，讓觀眾直呼「難出坑」，成為近年甜寵劇中討論度最高的代表作之一。

「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。圖為「雙軌」。（取材自豆瓣）
「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。圖為「雙軌」。（取材自豆瓣）

章若楠 周柯宇

上一則

巴西AI使用率全球居前 民眾熱情與憂慮並存

延伸閱讀

不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇

不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇
「突然的喜歡」王玉雯口碑上升 5位演技派95後女星逐步突圍

「突然的喜歡」王玉雯口碑上升 5位演技派95後女星逐步突圍
打敗難哄、耀眼 「驕陽似我」3關鍵登2025最強現偶劇

打敗難哄、耀眼 「驕陽似我」3關鍵登2025最強現偶劇
「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25
三星座二月感情關係走向更明朗。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Maksim Goncharenok）

感情不再拖延與模糊 3星座2月迎關鍵對話「關係更明朗」

2026-02-07 23:25

超人氣

更多 >
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返