據傳「撒糖」可融解車道積雪 專家指有反效果教最佳解

網傳撒糖可除車道積雪，但事實上效果不彰，還可能留下難清理的殘留物。積雪示意圖，與本新聞無關。(路透)

TikTok總是會有各種生活小秘訣，但很多方法不可盡信，例如冬季降雪頻繁，車道容易結冰或積雪，如果當地超市除冰劑已賣完，有些短片建議改用糖融解積雪，但實際上這個方法暗藏「甜蜜的陷阱」，不僅效果不佳，成本效益也不好，還可能衍生害蟲、髒汙等問題。

House Digest報導，從科學角度而言，糖不會融解冰，而是降低水的凝固點，讓混雜糖分子的水需要更低的溫度才會結冰，與鹽的原理相同。但是糖比起鹽溶於水的速度更快，如果要達成相同效果需要撒更大量的糖；而且鹽溶於水後會形成兩個離子，可破壞冰的結構，更難重新結冰，因此撒鹽是更有效也更省錢的選擇。

把糖撒在車道上可能會留下黏糊的殘留物，引來螞蟻、蟑螂或其他被糖分吸引的動物，處理過程也可能將黏糊物質帶入屋內，而留在路面上的殘留物可能吸附灰塵與垃圾，等到冰雪融解後讓車道看起來骯髒不堪；糖還有可能導致路面重新結冰，所以最好還是把糖留在廚房裡做餅乾。

如果家裡鹽已經用完而需要除雪，可以用手邊材料製作簡易除冰劑，調合2杯溫水、1杯消毒酒精和四分之一杯的洗碗精，再倒至車道上，等待混合液起泡一段時間後刮除路面結冰即可。