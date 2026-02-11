2026全球生活成本榜單出爐 最貴不是瑞士、台灣排第57高於日本

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
線上資料庫「Numbeo」彙整各地的消費者價格感受、房地產價格與生活品質等相關指標，近日公布2026年各國生活成本指數。英國海外領土百慕達以135.8高居榜首。(路透)

線上資料庫「Numbeo」彙整各地的消費者價格感受、房地產價格與生活品質等相關指標，近日公布2026年各國生活成本指數。英國海外領土百慕達以135.8高居榜首，利比亞則以18.3排名墊底；台灣以49.7位居中段班。

從Numbeo公布的排行榜可見，全球生活成本最高的國家多集中於島嶼型經濟體與高所得國家，前五名依序為百慕達（135.8）、開曼群島（115.6）、美屬維京群島（111.3）、瑞士（110.7）與索羅門群島（102.3）。第六至第十名依序為巴哈馬（98.8）、冰島（97.2）、英國王室屬地澤西島（88.7）、新加坡（87.7）與挪威（83.7）。

根據榜單，台灣的生活成本指數為49.7，排名第57名；相關細項中，租屋指數為14.2、雜貨指數64.6、餐廳指數27.4，當地購買力指數則為98.9。

就生活成本指數比較，台灣落在東亞地區第15名的香港（75.2）、第33名的南韓（61.6）與第35名的澳門（60.5）之後，並高於排名第66名的日本（47.5）；中國則以30.5排在第124名。

根據Numbeo說明，該平台提供一系列生活成本相關指數，用以比較全球各城市在不同面向的生活支出，並以美國紐約市作為基準（指數100）。其中，「生活成本指數」（不含房租）主要衡量雜貨、外食、交通與公共事業等消費性商品與服務價格，不納入房租或房貸等居住成本。

此外，雜貨指數反映日常食品與生活用品價格，餐廳指數比較外出用餐的消費水準，城市公寓的平均租金與紐約市的租金相比如何。指數值為80表示該城市的租金比紐約市低約20%。當地購買力指數則依居民平均淨薪資衡量實際購買能力；例如指數為40，代表居民的購買力約為紐約市的40%。相關指標可作為比較不同城市經濟條件的參考。

紐約市 租金 新加坡

