藥師揭起床別吃這3種維生素 餐後或睡前吃更好

世界新聞網／輯
維他命D示意圖。(取材自Unsplash @Michele Blackwell)
維他命D示意圖。(取材自Unsplash @Michele Blackwell)

補充維生素雖能維持健康，但服用時間對效果影響很大。紐約營養集團執行長 莉莎·莫斯科維茲（Lisa Moskovitz, RD, CDN）表示，「就像藥物一樣，維生素的服用時間會影響效果，有些早上吸收最好，有些則適合晚上。」Keatley Medical Nutrition Therapy 共同負責人 史考特·基特利（Scott Keatley, RD）補充，許多人習慣一早空腹搭配咖啡吃保健品，但這未必是最佳方式。舊金山營養師 蘇尼婭·安吉隆（Sonya Angelone, PhD, RDN）指出，部分保健品空腹服用會刺激消化道，引起噁心或打嗝，因此在服用前應先考慮時間。

營養師建議，有些維生素不適合一早空腹服用，應選擇合適時段以提高吸收率並降低不適。以下三種常見維生素，專家建議避免在早晨空腹補充，並提供更合適的服用方式。

鐵雖屬礦物質，但空腹服用可能引起噁心與胃痙攣。安吉隆博士建議餐間搭配點心服用較耐受。基特利提醒，避免與咖啡、茶及含鈣食物同時服用，因這些會降低吸收率。搭配水果或橙汁可提升吸收，即使吸收稍少，也比因噁心完全不吸收好。

鎂的服用重點在於對睡眠和腸胃的影響。莫斯科維茲表示，某些鎂（如雙甘胺酸鎂）可放鬆神經系統、改善睡眠。註冊營養師潔西卡·柯丁（Jessica Cording, RD）建議晚上服用，既能舒緩神經，也能避免在外出時突發排便需求。

脂溶性維生素（維生素 A、D、E、K）

這些維生素需與膳食脂肪一起服用以促進吸收。基特利表示，早晨只喝咖啡可能脂肪不足，不利吸收；莫斯科維茲建議搭配餐食服用，安吉隆博士則建議與一天中最大的一餐一起補充，以確保有足夠脂肪。

最佳服用時間

補充維生素的最佳時間取決於種類和個人體質。基特利指出，鐵宜單次服用並避開咖啡、茶及含鈣食物；若空腹會噁心，可搭配小點心。鎂建議晚餐或睡前一至兩小時服用，以提升耐受性並帶來鎮靜效果。脂溶性維生素最好與含脂肪的午餐或晚餐一起服用，方便長期維持效果，也能最大化吸收。

