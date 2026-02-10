新春氣場加持 4星座轉運「財富事業同步升溫」

四星座財運升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

2026丙午馬年春節 期間，適逢木星換座、土星轉向等重要星象變化，整體能量被視為轉換與重整的關鍵節點。根據《搜狐》星座分析指出，在新春氣場加持下，有四個星座將迎來運勢回升的窗口期，無論在財務、職場或發展機會上，都較容易出現突破，分別為金牛座、水瓶座、雙魚座與天蠍座。

金牛座

金牛座春節期間的重點落在財務面向。隨著木星加持財帛相關領域，過往累積的理財習慣與穩健布局開始發揮效果，被動收入與長期合作的回報感受度提升。部分金牛在春節前後，容易接觸到分潤型合作、代理或平台相關機會，收入結構有望獲得優化，整體財務安全感明顯增強。

水瓶座

水瓶座在職場領域的運勢轉強。春節前後適逢組織調整與專案重整期，水瓶過去累積的創新想法與執行成果，較容易被高層或關鍵人士看見。分析指出，只要主動展現專業與思考邏輯，升遷、加薪或取得核心任務的機率提高，部分人也可能獲得額外資源或長期發展空間。

雙魚座

雙魚座的轉運關鍵在於方向感回歸。隨著星象推移，過去一段時間的迷惘與停滯感逐漸消散，事業上重新找回靈感與動力，特別有利於創作、設計與服務性質工作。春節期間的人際互動，也可能帶來意外機會；感情層面相對順暢，整體呈現事業與關係同步回溫的狀態。

天蠍座

天蠍座則屬於低調回升型。表面看似動靜不大，實際上過去卡關的副業、投資或資金流動問題，逐步出現轉機。星座觀察指出，天蠍在春節前後容易透過既有人脈或隱性機會，取得實質回報，並在調整心態、放下執念後，重新建立更具長線價值的發展路徑。