抗老專家造訪長壽島 驚見健康老人和苦練健身房年輕人最大差異

世界新聞網／輯
抗老專家造訪以百歲人瑞聞名的義大利薩丁尼亞島，發現當地長者輕鬆簡單的運動習慣，反而活得更健康長久。長者示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Matteo Vistocco）
抗老專家造訪以百歲人瑞聞名的義大利薩丁尼亞島，發現當地長者輕鬆簡單的運動習慣，反而活得更健康長久。長者示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Matteo Vistocco）

奧斯泰德（Steven Austad）是非營利抗老研究機構的科學總監，他深信運動是最接近長壽的萬靈丹，因此每天花一小時騎腳踏車或重訓。但近期一趟研究之旅，他發現當地百歲人瑞僅以日常活動就維持良好健康，完全改變他對運動的看法。

商業內幕（Business Insider）報導，奧斯泰德說，他從不服用任何補充品或綜合維生素，但他會花很多時間在健身房訓練。義大利薩丁尼亞島是世界上少數幾處居民可以活到100歲以上的地方，與日本沖繩、哥斯大黎加尼科亞半島等地合稱為藍區（Blue Zones），雖然散布在全球各處，但科學家們認為當地人共通的生活習慣，如保持活動、飲食簡單、多吃植物性超級食物，和建立深厚的社交連結，可能與維持良好健康相關。

奧斯泰德去年前往薩丁尼亞島，以檢驗當地大量的百歲人瑞是出於紀錄誤差、還是真的有特殊的抗老習慣，結果不僅發現島上90歲與100歲以上的居民生龍活虎，他們的生活方式也改變奧斯泰德對養生的看法。薩丁尼亞島的村落散布在崎嶇、多山的地形上，因此居民每天都需要爬山通勤，加上園藝等家務事，薩丁尼亞人根本不用上健身房就做到大量輕鬆的心肺運動、些許高強度爬坡運動、和全方位關節活動度的肌力訓練，完全符合長壽運動指標。

奧斯泰德也訪問當地一位專攻緩解、預防傷後或老化衍生問題的再生醫學醫師，醫師表示她的患者大多是在健身房運動而受傷的年輕人。奧斯泰德非常震驚，他一路上遇到的長者活動力很好又健康，反而是年輕人因為把自己逼得太緊而需要醫療協助。

這趟旅程讓奧斯泰德反思自己的運動方式。他說，以前著迷於高強度運動帶來的腦內啡刺激，總是追求再多做一組訓練或加長運動時間，直到膝蓋不舒服才知道自己訓練過頭，偶爾休假反而讓他心煩意亂。這趟旅行之後，他還是會定期上健身房，混合心肺與肌力訓練，優先練習核心穩定度與日常動作，但他會給自己喘息空間，不再充滿壓力；當決定某天不健身時，他不會再有強烈的罪惡感。

研究：腦力訓練可望降25%失智風險 鍛鍊反應速度效果顯著

