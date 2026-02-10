我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嗆封美加邊境大橋 加國：經費我們出、所有權本就對半

數名中國留學生造假拿殘泊被捕 可能面臨遣返

他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
紫莖澤蘭示意圖，非新聞當事人所種植。(取材自Unsplash @Stephanie Gibeault)
紫莖澤蘭示意圖，非新聞當事人所種植。(取材自Unsplash @Stephanie Gibeault)

一名屋主近日在社群平台分享以「天然圍籬」遮擋鄰居庭院的做法，引發網友討論。該屋主並未採用常見的塑膠、木製或金屬圍籬，而是利用原生植物打造天然屏障，這種活圍籬的概念，是利用美觀的原生植物來形成一道天然屏障，不僅一年四季都能發揮作用，成本也遠低於傳統圍籬。相關貼文發布於Reddit的「原生植物園藝」（r/NativePlantGardening）版面，獲得大量關注。

據環保媒體The Cool Down報導，原發文者描述，他們選擇活圍籬的原因，與鄰居庭院狀況有關。該名屋主指出，鄰居將院子整片鋪設為硬地，停放園藝設備，幾乎每日高壓沖洗，並頻繁使用除草劑農達（Roundup）處理雜草，導致景觀不佳。因此，屋主決定以原生植物取代傳統圍籬，打造一道自然景觀屏障。原發文者表示，活圍籬在秋季紫菀盛開時特別亮眼，目前沼澤馬利筋也正值花期，「看起來就像在上演一場花草秀」。

該屋主進一步透露，所選用的植物除馬利筋外，還包括紫莖澤蘭（Joe Pye weed）、紅枝瑞木（red osier dogwood）與鈕扣灌木（buttonbush）。這些原生植物不僅能全年發揮遮蔽效果，成本也低於傳統圍籬，並能吸引蝴蝶、蜜蜂等授粉昆蟲，其中馬利筋更是瀕危帝王蝶的重要食草。原生植物圍籬同時可降低用水量、避免化學藥劑使用，部分草坪若改以三葉草、水牛草或耐旱景觀設計，也能達到相似的環保效果。

此外，活圍籬還具有吸收二氧化碳、降低噪音與調節溫度等功能。「大眾科學」（Popular Science）曾指出，植栽可協助改善周邊微氣候，並減少建材生產與運輸所帶來的污染。該貼文也引來眾多網友共鳴，有人分享正在種植活圍籬遮擋鄰居雜物，並樂見吸引大量鳥類與授粉昆蟲；也有網友戲稱，自己的鄰居曾焚燒並翻覆汽車作為射擊靶，讓他更加迫切需要植物圍籬作為遮蔽。

園藝 植物園

上一則

抗老專家造訪長壽島 驚見健康老人和苦練健身房年輕人最大差異

下一則

「一鍵脫衣」AI淪兒少性剝削工具 裸聊側錄受害者全是男性

延伸閱讀

棉絮堵塞烘衣機效能降一半 這款清潔神器輕鬆搞定

棉絮堵塞烘衣機效能降一半 這款清潔神器輕鬆搞定
7種值得當令品嘗的冬季寶藏蔬菜 錯過要等明年

7種值得當令品嘗的冬季寶藏蔬菜 錯過要等明年
北美好市多春節檔上架「中國燈」金鈴花 網讚：很懂華人市場

北美好市多春節檔上架「中國燈」金鈴花 網讚：很懂華人市場
春節解膩必學 超絕年菜「醃水果」上桌全家瘋搶

春節解膩必學 超絕年菜「醃水果」上桌全家瘋搶

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
輝達CEO黃仁勳日前受訪時提到三種人恐被AI時代淘汰。圖為黃仁勳專機1月29日飛抵台北後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

2026-02-03 03:02
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場