他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

紫莖澤蘭示意圖，非新聞當事人所種植。(取材自Unsplash @Stephanie Gibeault)

一名屋主近日在社群平台分享以「天然圍籬」遮擋鄰居庭院的做法，引發網友討論。該屋主並未採用常見的塑膠、木製或金屬圍籬，而是利用原生植物打造天然屏障，這種活圍籬的概念，是利用美觀的原生植物來形成一道天然屏障，不僅一年四季都能發揮作用，成本也遠低於傳統圍籬。相關貼文發布於Reddit的「原生植物園藝 」（r/NativePlantGardening）版面，獲得大量關注。

據環保媒體The Cool Down報導，原發文者描述，他們選擇活圍籬的原因，與鄰居庭院狀況有關。該名屋主指出，鄰居將院子整片鋪設為硬地，停放園藝設備，幾乎每日高壓沖洗，並頻繁使用除草劑農達（Roundup）處理雜草，導致景觀不佳。因此，屋主決定以原生植物取代傳統圍籬，打造一道自然景觀屏障。原發文者表示，活圍籬在秋季紫菀盛開時特別亮眼，目前沼澤馬利筋也正值花期，「看起來就像在上演一場花草秀」。

該屋主進一步透露，所選用的植物除馬利筋外，還包括紫莖澤蘭（Joe Pye weed）、紅枝瑞木（red osier dogwood）與鈕扣灌木（buttonbush）。這些原生植物不僅能全年發揮遮蔽效果，成本也低於傳統圍籬，並能吸引蝴蝶、蜜蜂等授粉昆蟲，其中馬利筋更是瀕危帝王蝶的重要食草。原生植物圍籬同時可降低用水量、避免化學藥劑使用，部分草坪若改以三葉草、水牛草或耐旱景觀設計，也能達到相似的環保效果。

此外，活圍籬還具有吸收二氧化碳、降低噪音與調節溫度等功能。「大眾科學」（Popular Science）曾指出，植栽可協助改善周邊微氣候，並減少建材生產與運輸所帶來的污染。該貼文也引來眾多網友共鳴，有人分享正在種植活圍籬遮擋鄰居雜物，並樂見吸引大量鳥類與授粉昆蟲；也有網友戲稱，自己的鄰居曾焚燒並翻覆汽車作為射擊靶，讓他更加迫切需要植物圍籬作為遮蔽。