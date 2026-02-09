我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

S媽傳請律師和具俊曄爭遺產 小S怒：造謠的人心思骯髒

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

「突然的喜歡」王玉雯口碑上升 5位演技派95後女星逐步突圍

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
近年電視劇市場有多位1995年以後出生的女星表現搶眼。圖為「突然的喜歡」王玉雯。(取材自豆瓣)
近年電視劇市場有多位1995年以後出生的女星表現搶眼。圖為「突然的喜歡」王玉雯。(取材自豆瓣)

近年電視劇市場幾乎被1995年以後出生的女星全面佔據，趙露思虞書欣、周也、田曦薇等人憑藉高話題度與穩定曝光，成為平台主力。不過在流量之外，也有一批聲量相對不高、卻以表演實力累積觀眾信任的95後女演員，逐漸被點名為「真正稱得上演技派」。近期熱播的「突然的喜歡」播出後，女主角王玉雯表現獲得不少好評，再度引發外界對二線95花實力派的關注。

根據「搜狐」報導，王玉雯被視為近年觀眾緣穩定的代表。她在「突然的喜歡」中飾演的角色自然靈動，與對手戲演員火花明顯，情緒轉換流暢，尤其在浪漫喜劇節奏中展現細膩層次。雖然人氣與討論度不及一線95花，但她多數作品口碑穩定，被認為是「用演技說服觀眾」的類型。

童星出身的李蘭迪同樣入列。早年憑「你好，舊時光」累積好感後，一度陷入角色與題材選擇瓶頸，近年轉向古裝路線後重新獲得討論度。她在「朝雪錄」中的表現被認為完成度高、代入感強，加上造型貼合氣質，讓外界對其後續發展重新抱持期待。

關曉彤則屬於典型「找對戲路後回溫」的案例。早期主演的偶像甜寵劇曾引發爭議，直到近年轉向女性群像劇與正劇類型，評價逐步回升。憑藉紮實台詞功底與表演基礎，只要角色設定合適，仍能展現穩定實力，被視為具備長線發展潛力的演員。

近年崛起的代露娃，也因多樣化角色受到關注。她在「長相思」與「白月梵星」中，無論是嬌俏角色或反派設定，都能展現不同層次，演技不流於表面，外型與表演兼具辨識度。雖尚未躋身一線，但後續作品動向被市場看好。

此外，張雅欽憑「古相思曲」打開知名度後，在「國色芳華」中挑戰不討喜的女二角色，情感拿捏細膩，成功翻轉觀眾印象。其古裝氣質與表演靈氣，讓她逐步成為大型製作中的重要配角人選。整體來看，這批95後女星雖不以流量見長，卻正透過角色累積口碑，在競爭激烈的市場中走出另一條路。

近年電視劇市場有多位1995年以後出生的女星表現搶眼。左為張雅欽、右為代露娃。(...
近年電視劇市場有多位1995年以後出生的女星表現搶眼。左為張雅欽、右為代露娃。(取材自豆瓣)

趙露思 李蘭迪 虞書欣

上一則

超級盃「會跳舞的草」充滿喜感 臨演穿18公斤草皮裝、時薪18.7元

延伸閱讀

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她

2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她
不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇

不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇
2025媒體好感度排名… 肖戰「有修養、沒架子」奪冠 亞軍是「她」

2025媒體好感度排名… 肖戰「有修養、沒架子」奪冠 亞軍是「她」

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
輝達CEO黃仁勳日前受訪時提到三種人恐被AI時代淘汰。圖為黃仁勳專機1月29日飛抵台北後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

2026-02-03 03:02
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP