「突然的喜歡」王玉雯口碑上升 5位演技派95後女星逐步突圍

近年電視劇市場有多位1995年以後出生的女星表現搶眼。圖為「突然的喜歡」王玉雯。(取材自豆瓣)

近年電視劇市場幾乎被1995年以後出生的女星全面佔據，趙露思 、虞書欣 、周也、田曦薇等人憑藉高話題度與穩定曝光，成為平台主力。不過在流量之外，也有一批聲量相對不高、卻以表演實力累積觀眾信任的95後女演員，逐漸被點名為「真正稱得上演技派」。近期熱播的「突然的喜歡」播出後，女主角王玉雯表現獲得不少好評，再度引發外界對二線95花實力派的關注。

根據「搜狐」報導，王玉雯被視為近年觀眾緣穩定的代表。她在「突然的喜歡」中飾演的角色自然靈動，與對手戲演員火花明顯，情緒轉換流暢，尤其在浪漫喜劇節奏中展現細膩層次。雖然人氣與討論度不及一線95花，但她多數作品口碑穩定，被認為是「用演技說服觀眾」的類型。

童星出身的李蘭迪 同樣入列。早年憑「你好，舊時光」累積好感後，一度陷入角色與題材選擇瓶頸，近年轉向古裝路線後重新獲得討論度。她在「朝雪錄」中的表現被認為完成度高、代入感強，加上造型貼合氣質，讓外界對其後續發展重新抱持期待。

關曉彤則屬於典型「找對戲路後回溫」的案例。早期主演的偶像甜寵劇曾引發爭議，直到近年轉向女性群像劇與正劇類型，評價逐步回升。憑藉紮實台詞功底與表演基礎，只要角色設定合適，仍能展現穩定實力，被視為具備長線發展潛力的演員。

近年崛起的代露娃，也因多樣化角色受到關注。她在「長相思」與「白月梵星」中，無論是嬌俏角色或反派設定，都能展現不同層次，演技不流於表面，外型與表演兼具辨識度。雖尚未躋身一線，但後續作品動向被市場看好。

此外，張雅欽憑「古相思曲」打開知名度後，在「國色芳華」中挑戰不討喜的女二角色，情感拿捏細膩，成功翻轉觀眾印象。其古裝氣質與表演靈氣，讓她逐步成為大型製作中的重要配角人選。整體來看，這批95後女星雖不以流量見長，卻正透過角色累積口碑，在競爭激烈的市場中走出另一條路。