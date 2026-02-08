棄白袍進廚房 楊真理用故鄉味巧克力說台灣故事

我的頻道

中央社／舊金山7日專電
台裔二代楊真理創巧克力品牌Formosa連結故鄉。（中央社）
台裔二代楊真理創巧克力品牌Formosa連結故鄉。（中央社）

舊金山灣區以多元文化著稱，在這條狹長地帶，一個叫Formosa的巧克力品牌讓更多人認識台灣；創辦人是台裔二代楊真理（Kimberly Yang）；她的匠心曾獲美國國務院大單，面對關稅、通膨考驗，她始終沒有忘記，當年脫下白袍時的那份初心。

可可香氣飄散空中，工坊內，女職人專注將百香果的酸甜、阿里山烏龍茶的香氣，細細收進一顆顆巧克力之中。她的作品小巧而精緻，映照出女性特有的細膩與溫潤。

這位曾獲得美國國務院青睞、為APEC經濟領袖會議外賓客製巧克力的甜點師，是灣區台裔第二代楊真理。眼前，她正忙著為馬年春節與西洋情人節趕製禮盒。

一顆巧克力藏盡台灣情 楊真理透過創業尋根

喜氣的紅色包裝上燙著金色小寫字體formosa；楊真理說，常有人問起品牌名字的由來；她會解釋，那是葡萄牙語「美麗」的意思，也是她的家鄉「台灣」早期的名字。

出生在奧克拉荷馬州，楊真理成長過程中身邊沒什麼台灣人，因此過去與台灣文化連結不深。她6日在加州聖拉斐爾市（San Rafael）接受中央社視訊專訪時表示，將品牌取名為Formosa，就是希望能和台灣與台裔社群建立更深的連結。

父母來自台南的她回憶，16歲時才第一次踏上故鄉土地，看見許多與自己一樣的臉孔，找到了歸屬感。2019年成立品牌，她跟著母親回家，走進茶園、走進果園，走進農民日常，並嘗試將台灣的味道融入產品中。這段旅程更拉近了她與台灣的距離。

如同尋根是一場漫長的歸途，在創立品牌之前，楊真理也曾在外人稱羨的精神科醫師，與內心嚮往的甜點師傅之間來回探索，為自己確認真正想走的路。

脫下白袍沉浸巧克力世界 楊真理：冒險是移民DNA

創業之前，楊真理曾在密西根大學、凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）替病人看診。行醫多年後，她強烈感受到內在的枯竭，於是轉身投入另一片天地，開始潛心鑽研令她著迷的巧克力技藝，甚至遠赴比利時接受專業訓練，最終決定放手一搏。

不過，品牌才剛起步，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情就打亂了所有節奏。

楊真理清楚記得，2020那一年，她帶著一顆顆傾注匠心製作的巧克力趕赴一場節慶市集，人潮卻比原本預期的更加稀少，「巧克力剩很多，後來分裝送給醫護人員」。

她說，或許是移民身上流著冒險的血液，讓自己能堅持初心。順應變化的她，轉而投入電商；2023年，她意外接獲品牌成立以來最大的一筆訂單，客戶是美國國務院。

接獲美國務院大單 APEC禮盒讓世界看見寶島

「我至今不知道貴人是誰！」鏡頭那端傳來楊真理爽朗的笑聲。她說，猜測可能是曾有高層人士收過別人贈送的Formosa巧克力，覺得適合當作官方送給外賓的禮物。

當時，美國國務院訂了3300盒巧克力，其中300盒送給到舊金山參加APEC會議的國家元首和經濟領袖。楊真理形容，那是她人生中最光榮的時刻，「我把Formosa用金色字樣放在包裝上，讓大家都能看見，想著用軟實力做點外交」。

楊真理說，透過品牌去傳遞台灣的故事，只是她所能做的一點點小事，「台灣這座小小的島嶼，卻能有如此多的成就，我覺得美國人其實也能從台灣身上學到許多」。

回到那片她為自己打造的甜點天地，日子依舊在可可香氣中前進；「我每天工作至少10小時，忙起來時，像是遇到節日，甚至超過16小時」，楊真理坦言，如今的工作比當醫師還辛苦，幾乎離不開廚房，收入也比較少，但她很享受，所以願意堅持。

「生意一直起伏，關稅那段日子的壓力，加上這幾年原物料、包裝成本都漲了好幾倍」，楊真理說，民眾勒緊荷包下，經營更不易，但她過得很踏實。近2年，舊金山灣區至少有5家巧克力店關門，但她仍想著，未來能聘請人手幫忙生產與銷售。

今年，她以茶文化為靈感，在春節禮盒中注入茉莉烏龍、焙茶蕎麥的新口味；她打趣表示，靈感常在不該出現的時候出現，像是上瑜伽課的時候；一如人生靜極思動。

故鄉的養分、移民的DNA、白袍生涯的陶冶，淬鍊成指尖下的苦甜滋味。楊真理說，因為創業，她認識了許多很棒的人，也遇見許多古道熱腸的台灣人；回過頭看，「一切都很值得」。

