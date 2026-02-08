改變5個美妝保養習慣 十年能省3000美元

透過回收與購買可重複使用的美容產品，不僅環保又省錢。美容產品示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kier in Sight Archives）

提到環保生活，清潔、護膚保養品與化妝品或許不是首要考量，但每天都要使用這些產品，因此影響重大。The Cool Down報導，只要稍微調整消費與使用習慣，未來十年可以省下將近3000美元，同時減少接觸對人體和環境都有害的化學物質，每年還能節省900加侖的水費，和減少數百磅的垃圾。以下是五個今天就可以開始的環保美容習慣。

1. 充分利用保養品內容物

每次丟掉有剩餘產品的瓶罐時，等於是把錢丟進垃圾桶裡，想辦法用盡容器裡最後一點產品每年將可省下75美元；而且買更少包裝產品，未來10年內可減少15磅的垃圾。遮瑕膏和唇蜜等小罐裝產品可以使用迷你抹刀取出內容物，大瓶裝的乳液和洗髮精則可以把瓶子切開取用，剩餘的小塊肥皂可以放進肥皂袋裡，一開始就使用肥皂袋可以延長肥皂的使用期。

2. 回收健康美容產品

許多美容產品有特殊包裝，無法用一般方法回收，不過有些供應商有自己的回收計畫，消費者回收後可以換新產品或商店點數。例如Lush每回收一瓶空瓶就提供1美元商店點數、回收五瓶可以換面膜；GlamBot提供消費者販售全新或稍微用過的美容產品平台，可以換現金或商店點數，而且免運費；Sephora則提供免費回收服務，不用花錢就能幫助掩埋場減量。

3. 購買對環境友善的品牌

雖然許多主流美容品牌使用過度塑膠包裝，生產過程效率較低，也有些品牌試著減少廢棄物，例如Wild提供訂閱制服務，會定期運送體香膏補充包。尋找替代方案不僅平衡支出，未來10年內送往掩埋場的垃圾會減少10磅，把錢花在HiBAR、Meow Meow Tweet和Pangea等將資金投入性價比高、對皮膚和地球都友善的產品品牌。

4. 選擇成分單純的保養品

儘管數十年的研究已經證實有害，許多主流美容產品仍舊使用被稱為「骯髒十二」（dirty dozen）的化學物，包含水楊酸（BHA）、二丁基羥基甲苯（BHT）、煤焦油色素（coal tar dyes）、釋放甲醛的防腐劑與羥基苯甲酸酯（parabens）。「純淨保養品」指的是不含害物質與致癌物的保養品，雖然這類產品比主流產品開銷多出30%，但長期而言可能省下醫療費用。傳統護唇膏是用有害的凡士林製成，而沃爾瑪 （Walmart）的線上商店Clean Beauty提供將近900種替代成分產品，如蜂蠟、荷荷芭油、乳油木果油。

5. 拒買一次性商品

很多人因為便宜、容易丟棄而購買一次性產品，如拋棄式刮鬍刀、卸妝棉、化妝刷。但拋棄式產品通常品質較差，加上買新品的成本，可重複使用的相同產品價格差不多甚至更便宜，選擇可重複使用的產品也能減少塑膠垃圾。金屬安全刮鬍刀可以用好幾年，可水洗的細棉布對皮膚更溫和，你也可以清洗家中的舊睫毛膏刷變成新的眉刷。