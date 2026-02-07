7種值得當令品嘗的冬季寶藏蔬菜 錯過要等明年

大頭菜、菊芋等7種冬季特色蔬菜值得一嚐。蔬菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Nick Fewings）

如果夏季的印象是戶外野餐、到海邊玩、享受陽光，那麼冬季就是待在舒適的室內休養生息；冬季蔬菜也是如此，表面看起來樸實無華，但外皮之下蘊藏萬千風味，從根莖類到葉菜，Food Republic報導列出7種冬季盛產的獨特蔬菜，這些菜加入湯裡、做成沙拉或煎烤都很美味。

1. 大頭菜（Kohlrabi）

十字花科的大頭菜具結節球莖，頂部長著綠葉，通常盛產於初冬，但可能較寒冷的月份裡也能買到。大頭菜帶有蘿蔔的辛辣土味、高麗菜的清甜爽脆，很適合做涼拌或煮湯，不過準備工作可能有點費工，使用削皮刀會較有效率。有時間的話可以發酵成泡菜，或者用葉子製作獨特的青醬。

2. 菊芋（Sunchoke）

菊芋外型很像薑，但沒有刺鼻生澀的味道。雖然外皮粗糙，內在卻充滿澱粉、滋味豐富。因為在較冷的區域生長得很好，而且營養豐富，菊芋是很適合冬季食用的蔬菜。菊芋略帶朝鮮薊的味道，十分搭配口味濃郁、鮮明的餐點。和其他根莖類不同，菊芋可以生吃，或水煮、打成泥、油炸，甚至做成義式麵疙瘩。

3. 根芹菜（Celeriac）

根芹菜表面充滿坑洞又帶有光澤，就像一個小月亮。顧名思義根芹菜是長出芹菜的球莖。根芹菜雖然外表不吸引人但在歐洲很受歡迎，名廚戈登（Gordon Ramsay）就偏好炸根芹菜脆片等菜餚，生澀的味道在烹煮過程會逐漸軟化，很適合燉菜與鹹餡餅。大塊的根芹菜美味可口，磨成泥口感滑順，既可當配菜、也可煮出雲朵般柔順的湯。

4. 瑞典蕪菁（Rutabaga）

瑞典蕪菁能生長在較寒冷的區域，口味和質地都很嬌嫩，一旦煮過頭就會散掉並產生苦味。烹煮方式多樣，可以去皮切塊再煮熟、瀝乾水分、用平底鍋煎出樹皮色。切瑞典蕪菁最簡單的方法是放進微波爐加熱再用削皮刀移除臘狀外皮，可以和其他十字花科或根莖類蔬菜一同磨成泥。

5. 羽衣甘藍芽（Kalettes）

羽衣甘藍芽是由英國種子庫（British seed house）育種，大約10年前開始流行，翠綠爽脆、具有香甜的堅果味，而且維生素含量非常豐富，兼具風味與營養。一種簡單的煮法是先川燙再快速放進冰水冷卻，之後可以直接吃或比照抱子甘藍用平底鍋煎。

6. 日本南瓜 （Kabocha squash）

日本南瓜有著更緻密的質地、更甜，南瓜味更濃，挑選外表有斑點或金邊的果實，因為外表越斑駁代表果實越成熟。如同耐寒的冬南瓜，日本南瓜磨碎煮湯口感極甜又濃郁。若想營造出身處荒野小屋的氛圍，甚至可以將湯裝在挖空的南瓜裡。

7. 茴香（Fennel）

茴香莖那種泥土、類似八角的味道，是寒冬最完美的點綴，莖可以燉煮蔬菜湯，球莖可以切片做沙拉、葉子可以切碎做裝飾，整顆蔬菜完全沒有浪費。存放茴香會有些棘手，最佳方法是切下更容易腐敗的葉子分開放然後用毛巾包起來放冰箱，手邊就有看起來像綠色甘草棒的新鮮茴香。