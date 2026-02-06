冬天暖胃最愛 他分享鷹嘴豆咖哩食譜：吃數十次每次都驚豔

我的頻道

網友分享鷹嘴豆咖哩食譜。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Pranjall Kuma）
網友分享鷹嘴豆咖哩食譜。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Pranjall Kuma）

小紅書網友「Cait」近日分享一道「做了不下三百遍的鷹嘴豆咖哩」，自稱是最愛的Alison Roman(艾莉森·羅曼；美國知名飲食作家)菜譜之一，她笑稱，雖然標題略誇張，但實際已做了「幾十次」，每次出鍋第一口都覺得驚豔。她形容冬天吃一口富含蛋白質、纖維的咖哩，「胃裡暖暖的」，貼文發布後吸引不少人收藏與跟做，留言區也湧入提問與經驗交流。

該網友說明，食材包含鷹嘴豆、椰漿、雞湯（或濃湯塊）、洋蔥、薑、蒜、薑黃、辣椒碎、鹽、黑胡椒與羽衣甘藍。

做法上，先將洋蔥、薑、蒜切碎備用，罐裝鷹嘴豆沖水去浮沫，羽衣甘藍去梗撕小片；接著以大量橄欖油炒香洋蔥、薑、蒜並調味，再加入鷹嘴豆、薑黃粉與辣椒碎煎炒，待部分焦黃後先盛出少量做為最後撒料。之後倒入椰漿拌勻，再加雞湯小火慢燉至鷹嘴豆軟糯，並用湯勺壓碎增稠，最後加入羽衣甘藍續煮約5分鐘即可，食用時搭配麵包並撒回保留的鷹嘴豆增添口感。

留言區最熱的討論之一是「會不會糊底」。有網友疑問用琺瑯鍋煮咖哩是否容易黏鍋，Cait回覆「鍋熱好倒油」，以中小火操作「基本不會黏」。也有網友提供小技巧，稱罐裝鷹嘴豆的原汁可加進湯裡，可能減少腸胃產氣；Cait回覆「學會了，下次試試」。

另有讀者追問薑黃粉用量與烹煮時間，她建議約半茶匙到一茶匙，「不用太多不然會苦」，且要多炒一下讓香料釋放風味。

此外，許多提問集中在替代材料與變化做法。有網友詢問能否用咖哩粉取代薑黃粉，Cait表示可行，並說咖哩粉含薑黃與其他香料，味道可能更豐富；也有人問羽衣甘藍可否更換，她建議可改菠菜等綠葉菜，或改用馬鈴薯、紅蘿蔔等根莖類並提早下鍋；至於「不加椰漿會怎樣」，她則直言可能少了脂肪，成品不夠濃稠。

實作回饋方面，有網友表示已做過「好吃」，並加了冰糖與牛奶；也有人分享會加入羊乳酪碎提升濃郁度。

