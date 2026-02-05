男子撿到舊沙發改造成露天三輪車 還能合法上路

我的頻道

肯塔基州一名男子發揮創意將舊沙發改造成沙發車。沙發示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mitch Gaiser）
肯塔基州的法蘭西斯（Tim Francis）在垃圾場撿到一張舊沙發，他研讀相關知識後發揮創意將其改造成「沙發車」，不僅配有車燈、喇叭等基本裝置，還有盆栽點綴，奇特造型在路上十分吸睛，並讓他成為社區名人，有網友拍攝紀錄這台充滿特色的車，影片在TikTok迅速吸引超過一百萬次觀看，很多人好奇這台車上路是否合法，報導也解答因為沙發車符合相關法規，因此可以在萊辛頓一帶短程代步。

MotorBiscuit報導，網友維雷尼奇（Natalia Verenich）在TikTok上傳一段短片，內容是她的男友走近欣賞這輛奇特的沙發車並與法蘭西斯及其伴侶厄文（Cheryl Irwin）寒暄，維雷尼奇在影片備註欄表示這是她見過最棒的東西。

維雷尼奇的影片拍攝於12月，當時肯塔基州的氣溫約為華氏55度到64度，而沙發車沒有任何禦寒設備，即使是低速行駛也有點冷，所以影片裡可見法蘭西斯與厄文都穿上冬裝保暖，結尾時兩人坐上車子，按兩次喇叭致意後離去。

@nataliaverenich

Honestly one of the best things I’ve seen ever 🤣 #kentucky #lexingtonkentucky #couchcar

♬ original sound - Nat’s Travel

▲ 影片來源：TikTok＠nataliaverenich（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

留言區許多網友立刻認出這輛車，表示這輛沙發車在肯塔基州萊辛頓（Lexington）很有名，法蘭西斯與厄文是萊辛頓居民，根據當地媒體萊辛頓先驅領袖報（Lexington Herald Leader）的採訪影片，法蘭西斯在垃圾場後方撿到這張舊沙發，為了物盡其用，他自行研讀電子元件相關知識，購買三輪式金色底盤作為車子基底，再裝上頭燈、兩個船用喇叭、兩盞書桌檯燈和一盆蕨類，理論上這輛車最高時速可達每小時8英里。

有些網友說，懷疑這輛車是否真的能合法開上路。影片中可看到車後方有一塊ASM車牌，代表這是一台「另類速度摩托車」（Alternative-speed motorcycle），另類速度摩托車需要配備電動機或內燃機，以及封閉式底盤，和車門或入口點，這類車輛在路上時速最高為每小時40英里。申請另類速度摩托車需要保險證明與身分證件，但流程相對單純，因此這台車可以合法在萊辛頓一帶短程代步。

▲ 影片來源：YouTube＠Lexington Herald Leader（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

