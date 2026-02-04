我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罹癌母安樂死時紐森在側 新書披露痛苦回憶：我曾恨她

郵差積雪挖郵務車嚇怕同事心臟病發 發文遭威脅解雇

腳趾抓地力「愈強愈長壽」 在家就能檢測腳趾是否有力

世界新聞網／輯
多活動腳趾，有助於活化大腦。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ksenia Chernaya）
多活動腳趾，有助於活化大腦。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ksenia Chernaya）

平時只有穿襪子時才注意到的腳趾，也隱藏著長壽祕密。日本媒體《週刊新潮》日前報導，日本畿央大學瓜谷大輔教授曾對2000人進行研究，結果顯示腳趾抓地力與健康長壽息息相關，腳趾有助於維持身體平衡並預防跌倒。此外，不使用腳趾可能導致大腦功能衰退。

報導指出，東京消防廳統計，過去五年間，超過30萬人因跌倒或從樓梯摔下送醫，四成跌倒者遭受中度或重度傷害，因跌倒或摔落意外死亡的人數是交通事故死亡人數的三倍多。

值得注意的是，導致跌倒的主要原因之一是腳趾抓地力變差。一項針對133名老年人進行為期一年的追蹤研究發現，曾經跌倒過的老年人，腳趾抓地力平均下降20%。

身兼物理治療師的瓜谷教授查閱海外文獻時，發現腳趾對於維持身體平衡與預防跌倒密切相關。於是他和團隊一起研發「腳趾肌力檢測器」，調查了1842名20歲至79歲之間的男性和女性，並於2014年發表論文。結果顯示男性從50歲開始，女性從40歲到60歲開始，腳趾抓地力明顯下降。

瓜谷教授表示，如今調查人數已超過2000人，進一步佐證腳趾影響了行走能力。強壯的腳趾能在爬坡時保持平衡，走路速度較快，而且腳趾也與大腦功能衰退有關。他說，「猴子實驗已經證實，活動指尖可以刺激大腦並促進血液流動，但現代人很少使用腳趾，如果腳趾無法像手指靈活，很難將訊息和刺激傳遞至大腦。」

報導也介紹了瓜谷教授傳授的「DIY檢測法」，一般人也能輕鬆在家檢測自己的腳趾抓地力。

首先是「紙張抓力測試」。準備一張大約2公分x10公分的紙，用大拇趾根部壓住紙，同時用手按住膝蓋，避免腳跟抬起。接著，請家人試圖拉出紙張，此時必須用力下壓大拇趾。若測試三次，三次都輕易拉出，就代表腳趾抓地力不足；若三次都不易拉出紙張，則代表腳趾抓地力強。

瓜谷教授也介紹另一個簡易檢測法：赤腳站立，依序做出張開、向上彎曲、向內彎曲腳趾等動作，如能輕鬆完成，即代表腳趾肌肉力量高於平均水準。

他並建議，可以藉由以下方法強化腳趾抓地力。

首先是毛巾收攏練習。「將一條約50公分長的毛巾直向鋪在地上。坐在椅子或沙發上，用腳跟壓住毛巾前端，再用腳趾將毛巾向內收攏，完成此動作算1次。重複10到15次為1組，建議每天做2到3組。」

瓜谷教授說，習慣之後，可在毛巾前端放上重物，例如裝滿水的500毫升寶特瓶增加難度，重複同樣動作。

另一個練習方式是用腳趾抓握物品。「準備大約10個彈珠、彈力球、舊電池等可用腳趾抓握的物品，與一個空盒子。用腳趾抓住球（或電池），一個個放進盒子裡。雙腳各重複10次。」

瓜谷教授建議把這些練習當成遊戲，找同伴一起做。例如用腳趾抓住繩子兩端，玩「拔河」遊戲。或是「用腳趾猜拳」，彎曲腳趾做出剪刀石頭布的動作，雙腳各重複10次。

瓜谷教授表示，持之以恆就能增加腳趾抓地力，增強腳趾肌力，對於提高行走能力非常有效。

上一則

不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇

延伸閱讀

早餐少不了水煮蛋 跟這蔬菜吃「妨害營養吸收」

早餐少不了水煮蛋 跟這蔬菜吃「妨害營養吸收」
每天甩腿1000下保膝 醫生曝好處：養分擠進去、廢物帶出來

每天甩腿1000下保膝 醫生曝好處：養分擠進去、廢物帶出來
比褪黑激素更有用 這招能克服長途飛行時差

比褪黑激素更有用 這招能克服長途飛行時差
補鐵又要顧血壓 選羊肉或牛肉比較好？

補鐵又要顧血壓 選羊肉或牛肉比較好？

熱門新聞

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖。（圖／AI生成）

幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁

2026-01-28 02:46
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

2026-01-29 19:25
屬鼠者擅長觀察市場變化，能快速捕捉環境中的縫隙與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

2026-01-31 23:25
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

2026-02-01 02:35
網紅海莉·貝莉（左）與NFL球星前夫麥特·卡利爾2018年尚未離婚時的合影。(美聯社)

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

2026-02-01 01:35

超人氣

更多 >
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災

立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災
陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看

陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看