我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府凍結哈德遜河隧道工程款160億元 紐約州和新澤西州提告

高市若大勝可能迫使中國回頭？學者：短期內不會

只能派1人…澳母讓13歲兒獨游4小時求救「人生最艱難決定」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲13歲少年奧斯汀（右）3日在集格甘納普與弟弟博（左）、母親喬安娜（左二）和妹妹葛蕾絲合影。此前，奧斯汀在家人被捲往外海後，曾游泳數小時返回岸上通報求救。（美聯社）
澳洲13歲少年奧斯汀（右）3日在集格甘納普與弟弟博（左）、母親喬安娜（左二）和妹妹葛蕾絲合影。此前，奧斯汀在家人被捲往外海後，曾游泳數小時返回岸上通報求救。（美聯社）

澳洲13歲少年奧斯汀（Austin Appelbee）日前在西澳省西南部海域度假時，家人乘坐立槳與獨木舟遭海浪捲往外海，他奮力游泳約四小時返回岸上求救，最終成功救回母親、弟弟與妹妹。母親喬安娜（Joanne Appelbee）表示，當下決定讓年僅13歲的兒子獨自游回岸上求救，是她「這輩子做過最艱難的決定之一」。

澳洲衛報報導，喬安娜接受澳洲廣播公司（ABC）與BBC採訪回憶當時情況。她說，當時自己與奧斯汀，以及12歲的博（Beau）與八歲的葛蕾絲（Grace）一同在水中遊玩，但孩子們游得有點太遠，情況隨即迅速惡化。她說：「風勢突然變強，情況就從那時開始失控。我們弄丟船槳，接著被越漂越遠，一切真的非常、非常快就全亂了套。」

喬安娜表示，因無法離開孩子，只能派一個人回岸上求救，便決定讓最強壯的奧斯汀負責。她說，當時看起來離岸邊並沒有那麼遠。但當奧斯汀朝岸邊游去時，她與另外兩個孩子卻被風浪推得更遠，很快便看不見他的身影。隨著天色轉暗、浪勢增強，喬安娜與兩名孩子穿著救生衣，仍吃力地試圖抓住槳板；她也開始懷疑自己的決定是否正確。但奧斯汀最終游了四公里，成功抵達岸邊。

奧斯汀說，游向岸邊的過程中，他腦中一直想著媽媽、弟弟和妹妹；當踏上陸地時，還一度心想：「我現在怎麼會在陸地上，這是夢嗎？」隨後他又衝刺約兩公里，才找到母親的包包，並於當地時間下午6時左右撥打電話通報緊急救援。

他說：「我跟對方說：『我需要直升機，我需要飛機，我需要船隻，我的家人在海上。』我講話時非常冷靜，我想那只是因為太過震驚了。」掛斷電話後，他因極度疲勞而昏倒，隨後被送往醫院，並在院內致電父親；當時他仍不確定母親與手足是否仍然活著。

海上當時一片漆黑、寒冷刺骨。喬安娜在看不到救援靠近的情況下，一度以為奧斯汀未能成功，情勢逐漸逼近「只能靠自己撐下去的時刻」。搜救人員最終在距離岸邊約14公里外的海面上，發現一家人正漂流於海中，緊緊抓著一塊立槳板。當時，博與葛蕾絲被大浪從槳板上掀落後逐漸漂離，喬安娜拚命試圖靠近孩子們，還聽見葛蕾絲在尖叫，卻聽不見博的聲音，直到救援船隻關掉引擎後，才得以定位他的所在。

她表示：「那真是一場徹底的噩夢。」

奧斯汀打電話給父親幾分鐘後，便收到家人已被尋獲的消息，現場的醫師與警員高興得跳了起來。他說：「那是我永遠不會忘記的時刻。」並表示：「我不覺得自己是英雄，只是做了我所能做的事。」

喬安娜表示，直到確認接走奧斯汀的同一名救護人員證實她與孩子們也都倖存後，她才終於放下心來。一家人隨後因輕傷接受醫院治療。她說：「能夠所有人都平安無事、開心，雖然渾身痠痛但沒有嚴重傷勢，真是完美的結局。」

澳洲

上一則

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

下一則

UNIQLO自助結帳要確認1事 這個行竊爛招等於幫小偷付錢

延伸閱讀

旅遊／英國「珍奧斯汀」之城 千年浴場發光

旅遊／英國「珍奧斯汀」之城 千年浴場發光
Waymo無人駕駛車 撞到小學生

Waymo無人駕駛車 撞到小學生
Waymo自駕車撞到學童 遭調查

Waymo自駕車撞到學童 遭調查
真會「裝」 德州夫婦利用社群詐500萬 受害家庭破產

真會「裝」 德州夫婦利用社群詐500萬 受害家庭破產

熱門新聞

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖。（圖／AI生成）

幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁

2026-01-28 02:46
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

2026-01-29 19:25
屬鼠者擅長觀察市場變化，能快速捕捉環境中的縫隙與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

2026-01-31 23:25
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

2026-02-01 02:35

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛