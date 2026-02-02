每天甩腿1000下保膝 醫生曝好處：養分擠進去、廢物帶出來

我的頻道

世界新聞網／輯
久坐族常因缺血，出現「坐半小時站起來走不了路」的情況，建議可以常做甩腿活動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）
河北醫科大學第三醫院保膝中心醫師鄭占樂近日在小紅書發布短片，建議透過「甩腿」動作促進關節滑液循環，並稱「每天甩腿1000下」效果可頂替散步，引發留言區熱烈討論。不少網友認為動作簡單、實用，直呼要轉發給家人；也有人坦言「每天要做的事太多了」、「100次都要考慮，1000下怎麼撐」。

鄭占樂在影片中說明，甩腿看似簡單，實際「很深奧」，以大腿為軸反覆擺動，可改變關節腔內壓力，使滑液在軟骨與半月板間形成營養交換，將養分「擠進去」、代謝廢物「帶出來」，反覆循環有助軟骨逐步修復。他也提到久坐族常因缺血，出現「坐半小時站起來走不了路」的情況，建議上班期間也要適度活動。

針對練習方式，鄭占樂強調「不是按時間算，是按個數算」，建議一次50下、一天20次分段完成。留言區也有網友轉述相同說法，認為「分20次不難」，希望降低執行門檻。

支持者多分享正面經驗，有人指出社區健身器材的擺腿動作「真的好」，也有人表示母親「每天逛2000下，半年後腿一點都不疼了」。更有網友將甩腿比喻為機械保養，形容「就像自行車鏈條，天天騎沒事，一旦不騎就壞得快」，並稱這是「很少人知道的絕招」，直呼醫師「善良、偉大」。

但質疑與警示聲音同樣不少。有人分享曾做類似器材導致「髖部受傷」，也有人提醒需「當心半月板撕裂」。若有膝蓋問題如膝蓋積液、半月板損傷、大轉子滑囊炎、腰椎膨出、平台骨折術後等，還是應該要諮詢醫師建議。

