12星座「逃避現實」常見行為 處女座動手打掃房子、他先睡一覺再說

想從討厭的事情中逃開時，會怎麼做呢？人類本來就是脆弱的生物，總會有些時候忍不住想要逃避現實。適度的脫離，也能成為不錯的調劑，讓人重新燃起面對現實的勇氣。日本媒體「占TV」解析，12星座不想面對的時候，各自會用什麼方式轉換心情。

牡羊座

當牡羊座想逃避現實時，會默默地到處晃來晃去。沒有目的，只是不斷散步，讓腦袋放空，直到心情變得暢快。喜歡活動身體的牡羊座，也可能透過運動、大量流汗，來暫時忘卻現實。

金牛座

熱愛享受舒適感的金牛座，為了忘記現實，會選擇去做SPA，全身精油護理，或到按摩院放鬆身體。只要度過這段極致享受的時光，就能再次湧現面對現實的力量。

雙子座

喜歡刺激想像力的雙子座，會去電影院、書店來逃避現實；或是沉浸漫畫世界中，就算熬夜也會把動輒幾十集的大作一口氣看完。

巨蟹座

擅長家事的巨蟹座，尤其在料理方面，實力足以讓人稱讚。即使有明天非做不可的事情，也會忍不住打開冰箱轉換心情，煮出一桌一個人根本吃不完的料理。

獅子座

充滿活力、氣勢十足的獅子座，看似能勇敢面對任何現實，但也有脆弱的時候。當想逃避現實時，會一屁股坐下來發呆，開始天馬行空「如果我變超級有錢人的話……」這類的幻想之中。

處女座

愛乾淨的處女座，總是對房間的髒亂無法視而不見。就算正為明天截止的重要大事而焦慮，他也會把事情擱一旁，突然開始進行大掃除。隨著房間愈來愈整潔，心情也變得平靜。

天秤座

腦中明明想著「那件事得去做……」，卻還是不知不覺沉迷於和朋友或戀人傳訊息、講電話的天秤座。因為喜歡與人聊天，一聊起來就忘了時間。

天蠍座

當精神被逼到極限時，天蠍座會想獨處。明明怕寂寞，卻又喜歡孤獨，是個內心相當複雜的星座。想逃離討厭的現實時，會關掉手機，買一堆零食，把自己關在房間裡。

射手座

樂天又正向的射手座，有時也會痛苦到想拋下一切。這種時候，他們會乾脆踏上旅程，直接打電話到公司說「我感冒了要請假」，然後毫無目的地跳上火車或飛機。

摩羯座

認真又努力的摩羯座，其實偶爾也會想偷懶。他們會聚集在公司的茶水間，和同事一起盡情吐槽上司，把毒舌一次說個夠後，心情反而清爽，接著回到工作崗位。

水瓶座

平時害羞又寡言的水瓶座，在SNS或部落格中，卻能生動地表達內心想法。網路世界對他們來說相當自在，是能做自己的地方。想逃避現實時，就會不自覺地一直上網閒逛。

雙魚座

當事情不順、煩惱不已時，雙魚座會選擇「先睡再說」。能明天再做的事就留到明天，這麼想著便鑽進被窩。清醒時容易胡思亂想，但睡醒後，心情往往會變得正向許多。