好市多肉品受歡迎 但這個牛肉部位卻常被抱怨

世界新聞網／輯
好市多的肉品很受歡迎，但牛背肋因為肉太少而被不少消費者抱怨。牛肋排示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Simply Meat Smoking）
好市多Costco）的肉品很受歡迎，舉凡牛排、牛絞肉、火雞等都是品質比對手賣場優異的商品，再加上大份量和實惠價格，讓消費者趨之若鶩。但好市多也有讓顧客抱怨不已的肉品，豬排、烤雞串、培根裹和牛塊都是地雷商品；mashed報導，若將顧客的抱怨納入考量，常被抱怨肉太少的牛背肋（beef back rib）也在要避雷的商品清單上。

雖然牛背肋的價錢受到讚美，但很多愛吃肉的好市多顧客都抱怨肉太少。一名Reddit網友在牛背肋的討論貼文下留言，說她用熱燻的方式煮牛背肋，結果吃不到什麼肉，若滿分10分她給1分，超不推薦。另一名網友說，她用烤肉醬烤牛肋骨來吃，真的沒什麼肉，而且令人驚訝的是煮過後牛肋骨縮水的情況比想像中更嚴重。

報導指出，這就是牛肋骨的問題，那個部位就是以肉少聞名，它們取自牛脊骨的肋骨，是像肋眼或肋排這樣的高級部位剩下的邊角料，只能吃到骨頭縫裡的一點肉，不過如同網友說的，它們很適合熬牛肉高湯，這是他不時購買牛背肋的原因。

雖然很多好市多會員對牛背肋不買單，但還是有人不排斥，有廚師說他會為了省時省錢買牛背肋，因為牛背肋通常需要兩到三小時燻製，但它們不像牛腹肋排（plate rib）那麼厚重，可以一次做好幾根，價錢也比較可負擔，若他想吃牛肋排又沒有太多時間，就會選牛背肋。

想要做出好吃的牛背肋，低溫慢烤就對了，無論是丟進烤箱、放到烤架上還是用煙燻爐，都需要足夠時間讓肉軟爛入味，也因為牛背肋沒什麼肉，烹調速度比豬肋排或牛肩肋快，要達到相同的結果只要約一半的時間就可以了。

不過牛背肋是否值得花時間烹製就是另一個問題了，雖然牛背肋味道鮮美，但考量到最終獲得的肉量，不如多花點錢買更肥美的肋排如號稱「恐龍肋排」的巨大帶骨牛肋排或牛肩胛小排，能得到更豐盛的餐盤和吃到更多肉。

