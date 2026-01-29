「只紅一部劇」男星 「軋戲」陳星旭被定型、他曇花一現最可惜

我的頻道

只大紅一部劇的男星榜單出爐。左為林一、右為盛一倫。(取材自豆瓣)
近期「軋戲」、「突然的喜歡」等作品接連播出，再度掀起觀眾對演員「爆紅後續航力」的討論。其中，陳星旭因古裝劇「東宮」走紅多年，近年作品持續推出，卻仍被普遍認為難以超越當年代表作，引發網友盤點「只紅一部劇，再難突破巔峰」的男星名單。根據「搜狐」報導，該榜單涵蓋多位曾因單一作品迅速累積高人氣的演員，也反映影視市場對角色記憶點與長線發展的嚴格檢視。

從榜單後段來看，多屬於「代表作鮮明，但後續角色累積有限」類型。林一憑「致我們暖暖的時光」打開知名度，之後陸續主演多部作品，搭檔不乏當紅小花，但整體角色類型相近，討論度未明顯提升；胡一天以「致我們單純的小美好」奠定網劇男神地位，後續作品維持穩定曝光，卻始終未再出現同等級的經典角色，定位略顯不上不下；「甄嬛傳」中飾演果郡王的李東學，因經典角色過於深入人心，後續多以男二或配角身分亮相，角色辨識度相對有限。

中段名單則集中在「爆紅路徑清晰，但戲路或口碑受限」的案例。盛一倫憑「太子妃升職記」一舉成名，之後雖持續參與影視與綜藝演出，市場回響卻未能延續當年聲勢；邢昭林以「雙世寵妃」系列累積高曝光，長期深耕甜寵題材，被認為角色重複度偏高，轉型空間仍待觀察；許魏洲因「上癮」迅速成為話題人物，後續嘗試多種戲路並合作多位人氣女星，但整體作品影響力仍被認為未能超越成名作。

只大紅一部劇的男星榜單出爐。圖為陳星旭。(取材自豆瓣)
榜單前段中，陳星旭的討論度最高。多數觀眾仍將他與「東宮」中李承鄞一角畫上等號，該角色因情感層次與人物複雜度，被視為其演藝生涯的重要代表作。近年他接連推出「星落凝成糖」、「你也有今天」、「軋戲」等作品，整體口碑穩定，但市場聲量相對平實，部分觀眾也指出角色類型集中，期待他在題材與角色選擇上展現更多突破。

至於名單中被形容最接近「曇花一現」的，則是「花千骨」中飾演殺阡陌的馬可。該角色曾累積極高人氣，但後續主演作品評價與討論度未能延續，近年曝光度明顯下降，逐漸淡出主流視野

只大紅一部劇的男星榜單出爐。圖為馬可。(取材自豆瓣)
