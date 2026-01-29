我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

40歲後睪固酮下降 易怒、睡不好全因進入男性更年期

記者陳雨鑫／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
男性約從40歲開始，睪固酮每年約以1%到2%的速度下降，到了60歲以後下降速度更為明顯。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Patrick Photo）
男性約從40歲開始，睪固酮每年約以1%到2%的速度下降，到了60歲以後下降速度更為明顯。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Patrick Photo）

許多男性一跨進40歲大關，就讓周邊親朋好友難以接近，神經敏感，小事易怒、時常感到疲憊或心情低落。台灣雙和醫院泌尿科主治醫師董劭偉說，這些都是「男性更年期」的典型症狀，男性約從40歲開始，睪固酮每年約以1%到2%速度下降，60歲以後更為明顯，男性更年期雖是老化的開始，男性若理解身體變化，就是重新調整自我的契機。

一名年近50歲的男性企業主管，原本表現亮眼，卻在短時間內出現情緒起伏大、專注力下降、睡眠品質變差。起初，他以為是壓力過大，但檢查後發現睪固酮明顯偏低，經過藥物與生活調整治療後，情緒開始變得穩定，體力與精神狀態也隨之改善。

董劭偉說，臨床上，這類案例並不少見，男性更年期常被誤認為單純的情緒或心理問題，實際上只要透過藥物調整，其症狀都有辦法獲得改善。

男性更年期自我觀察面向：

一、留意症狀變化

包括情緒起伏、性功能、體力與睡眠品質

二、了解家族病史

是否有相關內分泌或代謝疾病

三、記錄生活感受

記下症狀出現的頻率與對日常生活的影響，若懷疑與荷爾蒙變化有關，應由醫師進一步評估，而非自行補充藥物。

男性進入中年後，體內的睪固酮濃度會逐年下降，這樣的變化通常發生在40至60歲之間，男性更年期與女性更年期不同，男性的荷爾蒙並非「驟降」，而是長期、漸進式地減少，因此不少人並未察覺，甚至將不適歸因於工作壓力或體力變差。

據台灣男性醫學會統計，台灣40歲以上男性中，約有四分之一睪固酮偏低；從40歲開始，每年平均下降約1％至2%，到了60歲後，下降速度更為明顯。當睪固酮低於標準值3ng／mL，可能影響性功能、情緒穩定度、肌力與體能表現。

董劭偉說，男性更年期與女性類似，並非每位男性都會出現明顯症狀，影響程度因人而異，只是肥胖、缺乏運動的族群症狀相對較為明顯，影響身心的風險也較高。

董劭偉說，男性進入更年期時，往往需要重新認識自己身體與心理的變化，也需要家人更多的理解與支持。與其責怪情緒失控或行為改變，不如嘗試傾聽與陪伴，這不僅有助於男性度過身心轉變期，也能維持家庭與人際關係的穩定。

他強調，不少男性面對心情低落或是各種情緒變化時，很常會透過酒精或不當藥物來逃避情緒問題，但這只會加重身體負擔。若症狀影響生活品質，應主動尋求專業協助，醫師能夠過藥物或是運動處方等，幫助男性逐漸找回正常的生活頻率。

飲食建議多攝取高品質蛋白質、富含鋅、維生素D與Omega-3的食物，同時多蔬果，並採取低GI飲食，也建議適度限制酒精與咖啡因；運動則建議重訓結合有氧，重量訓練可維持肌力與骨密度、有氧運動能改善心肺功能，兩者同時加強能提升身體的穩定性，若能搭配伸展與柔軟訓練，可幫助提升活動度、減少緊繃，而運動最重要的則是要「規律運動」，規律比強度更為重要。

上一則

英相施凱爾訪華第1餐吃這家網紅餐廳 葉倫也來過

下一則

1月29日星座運勢 射手升職機會 金牛心情愉悅

延伸閱讀

專家揭誤區 睡不好比吃安眠藥傷腦

專家揭誤區 睡不好比吃安眠藥傷腦
熬夜、甜食、喝酒過量易傷腸胃心血管 三高家族史慎防

熬夜、甜食、喝酒過量易傷腸胃心血管 三高家族史慎防
專家：睡不好 比吃安眠藥傷腦

專家：睡不好 比吃安眠藥傷腦
「1月戒酒挑戰」效果佳 血壓血糖肝脂改善

「1月戒酒挑戰」效果佳 血壓血糖肝脂改善

熱門新聞

對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

2026-01-24 23:25
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
三生肖新年福氣相伴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

2026-01-22 21:25
一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
近期電視劇接力上檔，現偶、懸疑到古裝題材輪番搶熱度。左為「小城大事」；右為「逍遙」。(取材自豆瓣)

追得最上癮新劇TOP10 「剝繭」懸疑度不讓人失望、冠軍一追就淪陷

2026-01-21 20:25

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦