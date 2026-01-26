一切都是為乘客好！空服員曝「2善意謊言」超實用

空服員示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jacky Watt）

空服員不只要負責所有乘客的安全，還要確保乘客的舒適和愉悅，這份工作並不輕鬆，需要大量的訓練和準備才能勝任，然而近期有空服員披露他們常對乘客說的「善意謊言」，並解釋一切都是為了乘客好。

《Express》報導，1位匿名空服員向eShores透露他們最常跟乘客說的一些「善意謊言」，也會透過一些小小的舉動來幫助乘客，這位空服員表示「舉例來說，如果商務艙乘客在夜間航班上要咖啡 ，我會做1杯無咖啡因的咖啡給他，這樣他們才更容易入睡」。

不只如此，由於機艙的溫度通常比較低，乘客經常會要求空服員把溫度調高一些，這名空服員表示「當乘客要求調高機艙溫度時，我們會撒謊說『已經調高了』，但實際上我們根本沒調，因為我們在值勤時走來走去、會覺得熱」，並建議「如果擔心搭機會冷，最好帶上圍巾或毯子，無論空調溫度如何，都能保暖」。

除了這2個善意謊言，這名空服員也提出幾個乘客可以注意的搭機細節，他表示「飛機上通常會提供鹹味零食，您可能會感到口渴，但機上的水質並不一定很好，水箱沒有清洗可能會累積水垢，但我們還是會喝，也會用它來泡茶和咖啡」。

