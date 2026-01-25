不用高學歷還可遠端 10大工作年薪至少7萬美元

外媒列出10個年薪至少7萬美元、且無需高學歷的工作。示意圖。（取材自unsplash.com@Jonathan Borba）

遠端工作近幾年成為常態，且為求職者提供了大量高薪的入門職位。這些職位可能偶爾需要到辦公室上班，但大部分工作都可以遠端完成。省下通勤成本後，收入變相增加了。有外媒列出10個年薪至少7萬美元、且無需高學歷即符合資格的遠端工作。

《AOL》報導，以下是這10個薪資優渥的遠端工作：

1.影像剪輯師：年薪中位數7萬570美元

這份工作需要在電腦上剪輯影像素材，無論是自由工作者或是受僱於公司，這個職位非常適合遠端工作。對於擁有電影或媒體研究專業的人來說，這會是個相當不錯的求職起點，但累積作品集更為重要。

2.作家：年薪中位數7萬2270美元

作家這份工作需要長時間敲擊鍵盤，因此非常適合遠距工作。工作內容則相當多樣，但主要著重於清晰、引人入勝地傳達資訊。對於擁有英語或新聞學位的人來說是個不錯的起點，但同樣擁有作品集會更有幫助。

3.人力資源專員：年薪中位數7萬2910美元

這份職位將負責處理員工關係、薪資、福利以及所有符合適用法律的培訓事宜。由於目前大部分工作都已數位化，因此可以遠端工作。擁有相關領域的學位即可勝任，不過需要不斷提升人際交往能力，並保持積極樂觀的態度。

4.理賠專員：年薪中位數7萬6790美元

理賠員負責調查保險 公司的各種保險理賠、以確保符合保單條款，雖然有些理賠專員需要現場檢查，但很多職位並不需要。對於任何領域的人來說都是不錯的起點，且有學士學位雖是加分條件，但並非強制要求。

5.成本估算專員：年薪中位數7萬7070美元

這個職位需要估算產品或專案所需的時間、資金、勞動力和材料。這在建築、製造和工程領域至關重要，因為準確的資源分配和預算編制決定著專案的成敗。這是個適合遠距工作的職位，因為建模工作主要在電腦上完成，但有時可能需要進行現場考察。對於擁有相關領域學位的人來說的確是個不錯的起點，若有相關證照則更好。

6.保險核保人員：年薪中位數7萬9880美元

保險核保人員負責評估申請人是否符合公司標準，以及是否有潛在的貸款 違約風險。這項工作需要非常細緻的審查，但在現代社會，這項工作完全可以透過電腦或電話完成。通常保險公司的初階職位要求擁有金融、商業、經濟、數學或相關領域的學士學位。

7.會計師：年薪中位數8萬1680美元

這份工作需要深入研究公司的財務記錄、找出任何可能的錯誤。雖然這份工作需要1到2台大 型顯示器，但只要能透過網路存取公司資料庫，就可以遠端工作。這通常需要具有學士學位的人才能入職，取得會計師資格也很有幫助。

8.財務分析師：年薪中位數10萬1910美元

這份工作將評估股票、債券 和其他投資的表現，為企業和個人提供投資決策的指導。這意味著分析財務數據、撰寫報告，並為客戶或公司製定有效的投資策略。只要能輕鬆存取財務工具和數據，這份工作完全可以遠端完成，通常需要擁有金融、經濟或相關領域的學士學位。

9.業務工程師：年薪中位數12萬1520美元

如果擅長銷售且不介意被拒絕，那這可能是理想的遠距工作，且學士學歷並非必要。由於收入很可能是基於佣金，因此擁有出色的口才比其他任何技能都更重要，而且可以透過佣金賺取豐厚的收入。

10.軟體開發工程師：年薪中位數13萬1450美元

這個職位涉及為公司設計、開發和實施電腦應用程式和系統，意味著分析使用者需求、設計軟體解決方案以及與其他開發團隊成員合作。由於這項工作高度依賴電腦，因此非常適合遠端工作，通常需要擁有電腦科學或相關專業的學士學位才能入門，但很多程式設計知識都可以自學。

TVBS新聞網