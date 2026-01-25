尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

尾牙季到來，命理師楊登嵙分享抽到大獎的民俗訣竅，可佩戴貔貅。（圖／楊登嵙提供）

農曆新年將至，不少公司行號已陸續舉辦尾牙活動，很多佛心老闆為犒賞員工一年辛勞，除了找來明星大牌獻唱外，還會祭出大獎鼓勵，百萬紅包、進口名車等等，想在農曆年前就抽到大獎，命理師楊登嵙分享有配戴貔貅等5大民俗絕招可以旺運，說不定就拿下大獎，羨煞同事。

命理師楊登嵙說，2026年歲次「丙午」，丙五行是火，所以今年為火馬年，木可以生火，因此，今年開運色系是「木」及「火」。「木」的色系是綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色。「火」的色系是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。

尾牙季5大招財絕招，分述如下：

一、 穿著開運色系服飾：

尾牙抽獎當天穿著開運木及火色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，則自己的貼身衣物來強化。

二、 配戴貔貅：

今年開運招財吉祥物是馬或貔貅，可以配戴馬或貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身上，色澤以開運木及火色系更佳。

三、 開運紅包：

準備2個紅包，紅包一個包3顆紅豆，另一個包8顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為紅色屬火，3及8的易經數理為「木」的能量。

四、 開工紅包：

今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節 後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。