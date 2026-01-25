我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

好市多買雞肉「1磅僅1美元」？她一次搬整箱引網友暴動

世界新聞網／輯
網紅分享購買好市多買雞肉的省錢妙招，但網友反應不一。好市多示意圖，與本新聞無關。(歐新社)
網紅分享購買好市多買雞肉的省錢妙招，但網友反應不一。好市多示意圖，與本新聞無關。(歐新社)

美國近來牛肉到義大利麵紛紛漲價，購物省錢不僅是追蹤折扣，更要聰明消費，事先列好購物清單，並想好哪些商品可以換成替代品、哪些商品需要大量採購。一位網紅透過短片分享購買好市多(Costco)全雞可以一次買整箱更省錢，影片已超過1百萬次觀看，迅速掀起討論，但網友反應正反不一。

Parade報導，網紅「@interplanetjanet88」在TikTok上分享在好市多的省錢妙招，就是到肉品部選購一整箱生鮮全雞，箱子裡包含10隻鹽水醃漬過的全雞，價格為49.99美元，相當於一隻雞只要5美元、一磅雞肉只要1美元，影片中「@interplanetjanet88」回到家後，再將每隻雞切塊、真空密封，並放入冰箱存放。雖然雞肉沒有調味或煮過，但已經用水、鹽、香料、糖、食用化製澱粉和鹿角菜膠的混合液醃漬過。

這個妙招引起熱烈討論，一名網友表示，雖然他是一個人住，但打算大量採購雞肉後和其他家庭分享。但不少網友對添加物反感，不解醃漬液為何含有鹿角菜膠。鹿角菜膠是從紅藻提煉出來的物質，有凝膠、增稠的性質，很常用於食品加工，但有些研究認為鹿角菜膠可能引發腸胃道問題與發炎等副作用。雖然大多研究表示只有未被食品藥物管理局（FDA）核可的降解鹿角菜膠才會導致以上問題，但目前還不清楚食品級鹿角菜膠在胃裡的分解狀況。

還有網友質疑這種作法是否真的省錢，認為事後還要自己花時間和精神處理這些雞肉太麻煩。一名網友說，他覺得省下的錢根本比不上事後處理的工作量，另一名網友表示，他寧可用省下的錢選擇已經切好的雞肉，還有網友表示，考慮到烹煮的電費和水費，直接買4.99美元的調味烤雞或許更划算。

@interplanetjanet88

Did our monthly shopping today at Costco. We still have stocked up steak from last time using this similar hack..we needed chicken this time. #costcofinds #costcohacks #foodsaver #mealprepsunday

♬ Toms diner 1987 and 1990 - 2000s90sMusicLover

▲ 影片來源：TikTok＠interplanetjanet88（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

好市多 Costco

上一則

「阿凡達3」讓位「關鍵公敵」奪下北美票房冠軍

延伸閱讀

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」
想買房可考慮聯排住宅 但建議避開舊金山等6個城市

想買房可考慮聯排住宅 但建議避開舊金山等6個城市
北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣
美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

熱門新聞

馬年生肖狗子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

2026-01-19 21:25
現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2026-01-17 23:50
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
屬牛者整體走勢以「慢而穩、穩而贏」作為主軸，暗示只要持續把事情做扎實，後續更有機會換來職務與待遇上的回報。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev）

2月起吉星助攻⋯4生肖升職加薪 他事業走運「慢而穩、穩而贏」

2026-01-17 23:25
三生肖新年福氣相伴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

2026-01-22 21:25
透過小蘇打粉可為廚房進行深度清潔。（取材自pexels.com@ Mark McCammon ）

小蘇打清潔萬用招式 她分享低成本「全屋去污」配方

2026-01-17 21:25

超人氣

更多 >
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂
接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰