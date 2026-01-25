好市多買雞肉「1磅僅1美元」？她一次搬整箱引網友暴動

網紅分享購買好市多買雞肉的省錢妙招，但網友反應不一。好市多示意圖，與本新聞無關。(歐新社)

美國近來牛肉到義大利麵紛紛漲價，購物省錢不僅是追蹤折扣，更要聰明消費，事先列好購物清單，並想好哪些商品可以換成替代品、哪些商品需要大量採購。一位網紅透過短片分享購買好市多 (Costco )全雞可以一次買整箱更省錢，影片已超過1百萬次觀看，迅速掀起討論，但網友反應正反不一。

Parade報導，網紅「@interplanetjanet88」在TikTok上分享在好市多的省錢妙招，就是到肉品部選購一整箱生鮮全雞，箱子裡包含10隻鹽水醃漬過的全雞，價格為49.99美元，相當於一隻雞只要5美元、一磅雞肉只要1美元，影片中「@interplanetjanet88」回到家後，再將每隻雞切塊、真空密封，並放入冰箱存放。雖然雞肉沒有調味或煮過，但已經用水、鹽、香料、糖、食用化製澱粉和鹿角菜膠的混合液醃漬過。

這個妙招引起熱烈討論，一名網友表示，雖然他是一個人住，但打算大量採購雞肉後和其他家庭分享。但不少網友對添加物反感，不解醃漬液為何含有鹿角菜膠。鹿角菜膠是從紅藻提煉出來的物質，有凝膠、增稠的性質，很常用於食品加工，但有些研究認為鹿角菜膠可能引發腸胃道問題與發炎等副作用。雖然大多研究表示只有未被食品藥物管理局（FDA）核可的降解鹿角菜膠才會導致以上問題，但目前還不清楚食品級鹿角菜膠在胃裡的分解狀況。

還有網友質疑這種作法是否真的省錢，認為事後還要自己花時間和精神處理這些雞肉太麻煩。一名網友說，他覺得省下的錢根本比不上事後處理的工作量，另一名網友表示，他寧可用省下的錢選擇已經切好的雞肉，還有網友表示，考慮到烹煮的電費和水費，直接買4.99美元的調味烤雞或許更划算。

