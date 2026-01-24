找廁所和過海關都大排長龍？旅遊達人曝順利搭機秘訣

我的頻道

世界新聞網／輯
旅遊達人Lee Thompson搭機上千次，他分享從候機到降落能讓旅程更順利的多項要點。旅客和機場示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@JESHOOTS.COM）
出國時，若在機場的任何過程不順利都會心情不好，英國的旅遊達人分享他去過超過一百個國家的機場心得，他建議旅客提早三小時到機場、使用樸素的行李箱，還有在航廈找到不用排隊廁所的秘訣，他說了解機場的節奏是讓旅程更加順暢的關鍵，一旦掌握節奏，整個體驗就會更輕鬆。

每日郵報（Daily Mail）報導，湯普森（Lee Thompson）是旅行社Flash Pack的共同創辦人，他搭機超過一千次，穿梭於世界各地數百個機場，他根據自己多年的旅行經驗歸納出讓候機、搭機更順利的妙招，幫助大家快樂地度過和機場相關的時光。

湯普森的第一個建議是提早到機場，一般人通常是提早兩小時到機場，他建議三小時，因為提早兩小時通常會遇到排隊高峰，而再提早一小時能減輕壓力，還有多餘的時間可以吃飯、逛街和休息。

湯普森說，安檢時應在排隊時做準備工作，在拿到放行李的托盤前就要拔下皮帶和清空液體和口袋，這些事不要等到到了掃描儀器前才開始做。另外也要選對隊伍，新型的儀器會檢查比較快，單人旅客的隊伍通常比排了家庭和沉重手提行李的旅客的隊伍快。

行李部分，湯普森說行李箱避免包膜、上鎖或使用花俏的行李箱，以免無法保護行李，反倒招致有心人的注意，他說他看過包膜被割開、鎖頭被扯掉，還有行李袋被割開，這些東西原本該保護行李，結果變得讓行李引人注意，花俏的行李箱就像一個巨大的金庫，最安全的是那些簡單樸素的行李箱。

帶著孩子的旅客，湯普森建議給孩子帶上飛機吃的食物清淡且是孩子熟悉的，因為過多糖分加上高度和亂流，結果可能會變得很可怕，他曾看過兩個孩子在飛機上吃了大人給的糖果後嘔吐用噴的，整排座椅被吐得到處都是，場景宛若恐怖電影。

如果在機場要上廁所發現大排長龍，湯普森說可能走錯航廈區域，若往登機門的方向多走五分鐘，洗手間通常會比較少人，同樣的道理也適用座位，較晚登機的候機室座位比較多，可以伸展放鬆。

湯普森說，他搭機時一定會帶一個一公升的水壺，通過安檢後就裝滿，帶清淡且營養的食物和點心上飛機，因為很常發餐點時還不餓，所以多做準備能讓航行過程更舒適。

湯普森說，他會假設飛機上前方座位背後的螢幕壞掉，事先下載好電影和podcast度過飛行時間，不過他不會一上飛機就立刻看影片或聽podcast，他建議趁此機會遠離3C，可以聽聽音樂或欣賞窗外。

在機場報到時，湯普森常會禮貌詢問是否能坐旁邊是空位的位置，若他趕時間，他會禮貌地請地勤給他標註「優先」的行李吊牌。降落後，他會避免擠在行李轉盤前，而是在旁邊收電子郵件，靜待自己的行李出現再上前拿取。

湯普森說，最重要和關鍵的原則是態度友善，他曾因為態度平和有禮而不用排隊，也曾因為態度友善被幫助過無數次。

