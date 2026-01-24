青花菜神仙吃法食譜 豆腐拌醬美味又不怕胖

網友分享簡易食譜。（取材自pexels.com@Cats Coming）

青花菜是十字花科蔬菜，熱量低且營養價值高，富含維生素C、K、膳食纖維、葉黃素、蘿蔔硫素等，可以增強免疫力、抗氧化、防癌抗老、促進腸胃健康、護眼、護肝、有助骨骼與心血管健康等多種好處，被稱為「超級食物」。小紅書網友「花花輕食餐」近日分享一款主打「好吃又簡單」的青花菜減脂食譜，貼文以「青花菜的神仙吃法」為題，搭配低卡、低脂訴求吸引大量互動。發文者在影片中強調「青花菜千萬不要這樣連續吃3天，不然上秤你真的會被驚訝到」，引發不少網友表示想跟做，留言區也迅速變成「抄作業」與改良建議的交流區。

「花花輕食餐」影片中示範的作法以豆腐 打底。影片內容提到，先將豆腐切塊，水滾後下鍋汆燙約1分鐘撈出，再放入碗中把豆腐「捏成泥」。接著將青花菜同樣焯燙後鋪在豆腐上，加入蒜末與小米辣，最後淋上他以醬油、陳醋、蠔油、香油、辣椒粉等調製的「萬能蘸料汁」，用手拌勻即可食用，口味走「酸辣爽口」。

留言區多數網友肯定這道菜「簡單又好吃」，不少人開始討論加料與口感改造，有網友建議「再加點蝦不知道多香」、也有人認為可以「再加點麻油」提升香氣，順帶引出「香油和麻油是不是同一種」的題外話。另有網友分享自己加了炒蛋後更下飯，還有人詢問「飯前吃還是飯後吃」、「要不要配米飯」，獲回覆表示可以不吃主食。

也有不少人針對細節提問。包括「可以不加辣椒嗎」、「蘸料汁要不要熱一下」、「牛排式做法能否用烤箱或蒸熟」等，留言中則有人回覆「不用熱，青花菜是熱的」，顯示跟做者多以「照做＋微調」方式上手。豆腐種類也成討論焦點，有人問要使用嫩豆腐或老豆腐？有留言指出影片使用的可能是「膽水豆腐(鹽滷豆腐)」。