快訊

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

零下14度 明州苗族美國公民僅穿短褲披毯被ICE押走

美攀岩傳奇挑戰台北101 中華民國國旗登「周六夜現場」

中央社／洛杉磯19日專電
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101。（圖/Netflix提供）
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）24日將徒手攀登台北101，成為喜劇節目「周六夜現場」模仿秀的搞笑題材，4分鐘短劇裡，台北101、中華民國國旗皆入鏡。

美國國家廣播公司（NBC）的老牌綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）向來以短劇形式模仿名人，嘲諷政治、時事與流行文化，自1975年播出以來，歷史已經超過50年。

自由攀岩傳奇名將霍諾德即將在24日挑戰台北101，並透過Netflix節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，話題吸引「周六夜現場」模仿搞笑。

喜劇演員戴伊（Mikey Day）在短劇中模仿霍諾德，在澎湃的音樂聲中，模仿訪談形式出現在鏡頭前，穿插著台北101的空拍畫面，營造出一種攀岩高手準備挑戰極限的壯闊氣氛。

不過鏡頭一轉，另一個喜劇演員湯普森（Kenan Thompson）扮演虛構的瑞吉（Reggie），以路人角色亂入這段看似史詩壯舉的預告訪談，自曝從來沒攀岩過的他，開口「我也要一起爬」製造笑料。

扮演霍諾德的戴伊煞有其事說，最大的挑戰是高處的強風；瑞吉抬起他的左腳說「對我來說這是最大的障礙」，秀出腳上裹著的石膏。

這段攀岩高手與一般路人的搞笑對比，影音平台Youtube上架1天左右，觀看次數超過88萬。不只台北101、台北市高樓群出現在畫面中，短劇尾聲瑞吉看起來像是掛在台北101建築外面，抱著中華民國國旗，一邊喊著「救命」。

義大利時尚帝王辭世「范倫鐵諾紅」定義絕代風華

