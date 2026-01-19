我的頻道

零下14度 明州苗族美國公民僅穿短褲披毯被ICE押走

每天做這項簡單運動5分鐘 可助長壽

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

世界新聞網／輯
馬年生肖狗子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）
農曆新年將迎來馬年，許多人關心運勢走向，尤其是職場發展、人際關係與財運等方面。馬年象徵活力與機遇，適合抓住時機展現才華、拓展人脈，可以好好把握事業與生活中的有利機會，迎接充滿希望與挑戰的新年。媒體「搜狐網」命理文章解析，有4個生肖今年運勢會比去年更好，馬年際遇祥順，更有驚喜出現。

生肖虎

屬虎者天生具王者氣場，馬年又逢「三合貴人」，事業運勢如虎添翼。職場易獲上司賞識，升遷機會頻現；經商者洞察力強，能把握良機、拓展版圖。

偏財運亦佳，投資理財偶有意外績效。家庭方面，長輩安康、子女學業進步，後顧無憂。建議配戴紅繩轉運珠，化解小人，同時助旺財運與整體運勢。

生肖蛇

蛇年出生者一向心思細膩，馬年又得「天德」「福星」雙吉星加持，智慧與運勢齊升。職場上創意突出，方案屢獲肯定，獎金回報可期；人際方面貴人頻現，老友或帶來合作契機。

家庭感情和諧，夫妻甜蜜，單身者亦有良緣機會。馬年特別適合置產或長期投資，財富累積穩健成長。

生肖羊

屬羊者性情溫和，馬年得「月德」吉星照拂，人際關係順遂和諧。職場易獲前輩提攜，資源增加、事半功倍；生活中鄰里融洽，驚喜不斷。

家庭方面，可能迎來添丁或喬遷喜事，氣氛溫馨。財運以正財穩定為主，亦適合發展副業，善用新技能或經營自媒體，可為收入帶來成長。

生肖狗

狗年出生者忠誠可靠，馬年得「紫微」吉星庇佑，幸運加身。職場中效率提升，表現出色易獲獎勵；生活中驚喜頻繁，久未聯繫的朋友或小抽獎帶來愉快心情。

家庭方面，子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。建議多參加社交活動，馬年結識的新朋友中，可能隱藏改變命運的貴人，為事業與生活帶來更多助力。

生肖運勢

