快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種美容產品別放浴室

很多人習慣將美容產品放在浴室，但皮膚科醫師提醒，這麼做恐讓產品變質。美容產品示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya）

很多人可能因為方便或現實空間考量，將各種美容產品放在浴室的洗手台下方、浴缸旁邊的籃子裡，看似無害、其實會縮短美容產品保存期限，甚至破壞產品成分。Real Simple報導，耶魯醫學院皮膚科臨床副教授葛哈拉（Mona Gohara）說，浴室的濕氣、高溫和光線容易讓香水、指甲油、精華液等常見美容產品變質，建議改放在陰暗涼爽的櫃子裡。

1. 香水

葛哈拉說，高溫和濕度會分解香氣分子，讓香水味道改變甚至被破壞，所以除了浴室，也不適合把香水放在汽車中控台與梳妝台上。建議將香水放回外包裝盒，並存放在陰涼處，如衣櫃或抽屜裡，香味能保持如新。

2. 指甲油

葛哈拉說，浴室的水氣會讓指甲油很快變濃稠、結塊，暴露在光線下則會讓指甲油褪色甚至蒸發，因此雖然五顏六色的瓶子看起來很可愛，最好還是直立存放在陰暗、涼爽的地方。

3. 維生素C精華

葛哈拉說，浴室的熱氣會讓精華液變質，維生素C很難維持穩定，碰到光線、熱與水氣就會氧化，讓昂貴的精華液失去效果，建議存放在抽屜、原始包裝盒或美妝小冰箱內。

4. 藥物和營養補充 品

有些人會把藥物和營養品放在化妝品旁邊，提醒自己服用，但葛哈拉說，充滿蒸氣的浴室會悄悄地讓藥物和營養品變質，最好一同存放在涼爽、陰暗處。

5. 防曬油

葛哈拉說，防曬油不喜歡三溫暖，因為熱會分解防曬劑。她習慣將防曬油放在玄關的抽屜裡，既能避免防曬油變質，又能在出門前提醒自己完成最後準備。

6. 面膜

葛哈拉說，片狀面膜與凝膠面膜放在浴室會變得噁心又黏糊，失去原本的清新，理想狀況是放在冰箱裡，因為冷藏能延長使用期，冰涼的面膜貼在發炎或浮腫的皮膚上也很舒服。

7. 化妝刷與化妝棉

葛哈拉說，浴室會讓化妝刷與化妝棉變成細菌溫床，她習慣洗過之後放在浴室外面晾乾，再放入可以透氣的杯子或抽屜裡，因為潮濕的化妝刷與化妝棉就像磁鐵一樣吸引細菌滋生。

8. 粉餅

葛哈拉說，濕氣會滲進粉餅、腮紅、古銅粉和眼影，分解黏合劑導致粉裂開、變硬最後碎裂，相較之下涼爽乾燥的梳妝台抽屜可以延長保存期限。

9. 美髮工具

葛哈拉說，空氣潮濕迫使吹風機、電捲棒、離子夾需要更努力運轉，不僅增加加熱元件負荷，潮濕的手插或拔插頭時還有額外風險，長久下來更會縮短工具壽命，而這些工具並不便宜。建議存放在有隔熱罩或矽膠墊的臥室抽屜內。