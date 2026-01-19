「大寒」巧逢星奇朱雀加持 命理師曝1時段吉氣東北方 工作運爆棚

我的頻道

記者賴香珊／南投即時報導
節氣「大寒」示意圖。（聯合報系資料照）
元月20日迎來最後的節氣「大寒」，命理師柯柏成說，大寒當天上午9時至11時的東北方適逢「星奇朱雀」格，是吉氣象徵，只要巧妙利用該時間點，工作時盡量往東北方靠，或在東北方位上工作，可望事半功倍，更容易達成工作目的。

柯柏成指出，今年大寒將在1月20日上午9時44分39秒交節氣，而在上午9時至11時這個時辰的東北方，為奇門遁甲術裡的「星奇朱雀」格，是「名氣、精神、形象、口才」的吉氣象徵，不妨善用該時間點及方位，工作可望事半功倍。

由於，朱雀掌管的事物跟華麗的名聲、說服能力有關，這時間點若接到上司或老闆電話，建議盡量往辦公室的東北方靠，都會有不錯的結果；若是從事自媒體或文字工作者，該時間點可在東北方工作，特別容易文思泉湧有靈光一閃的新點子。

如果是工作需準備講稿或簡報，最適合這個時間點做最後校對，能降低出錯狀況；學生則能在該時辰在家中東北方放上平時不擅長的學科教科書，可由家人代放，但要記得，過了時辰後必須拿來讀，有讀才會發現平時不太懂的部分可漸漸克服。

針對從事業務工作，柯柏成表示，在大寒交節氣時辰可以往住家或辦公室所在地的東北方去約見客戶，業務特別容易達成；要是有還沒收回來的應收貨款，擔心客戶拖過年又不方便得罪，一樣可以往東北方去約見客戶都可以利用這個機會。

他也提醒，若客戶不巧並非在東北方，那就山不轉路轉，建議可以提早一點時間，到客戶所在地的西南方等到上午9時至11時的時間點，再往東北計算大概走個10至15分鐘到客戶所在地，透過變通的方法能讓自己達成目的即可。

