想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

TVBS新聞網／編輯沈惟中報導
現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）
在薪資成長有限、生活成本持續上升的情況下，愈來愈多人選擇經營副業補貼收入，但並非所有人都有大量時間可投入。對此，FinanceBuzz整理出13種每周僅需花費約10小時，就有機會賺取外快的省時副業，其中不少入門門檻不高、時間彈性大，適合上班族或自由工作者在空檔嘗試。

1.線上英語教學

若每周僅有少量空閒時間，且為英語母語人士，可考慮從事線上英語教學。像是VIPKid、SayABC等平台，會聘請英語教師為海外孩童授課，時薪表現穩定，但部分公司可能要求具備大學學歷或教學經驗。

2.寵物照顧或遛狗

替他人照顧寵物或遛狗，是時間彈性相當高的副業。居家工作者可每週接幾次遛狗工作，寵物寄宿則多半是在飼主出國或度假期間。像Rover.com等平台，可協助媒合客戶並自行設定收費標準。

3.家教或專業教練

若具備特定專長，可將技能轉化為副業收入。教學內容不限於學科，包括鋼琴、吉他、網球、溜冰等才藝或運動指導，也能開出相對較高的時薪。

4.翻修並轉賣家具

對設計或手作有眼光的人，可嘗試翻修家具賺取差價。許多業者會在跳蚤市場或二手商店尋找家具，清潔、重新上漆或修整後，再透過eBay或Facebook Marketplace轉售獲利。

5.庭院與戶外整理工作

喜歡戶外活動者，可提供割草、修剪樹籬、清理落葉或園藝等服務。這類工作可在地方臉書社團或社區公告欄宣傳，需求穩定且接案彈性高。

6.聽打逐字稿

打字速度快、聽力佳的人，可考慮加入逐字稿平台接案，如Rev或TranscribeMe。雖然工作較為繁瑣，但報酬具吸引力，Zippia的報告顯示，新手平均時薪約落在15至25美元之間。

7.外送餐點

居住在都會區或人口密集地帶的人，可利用尖峰時段加入Grubhub、DoorDash等外送平台。部分外送員甚至以步行或騎自行車完成配送，以降低車輛耗損成本。

8.看家服務

部分長時間外出的屋主，會聘請看家人員協助澆水、維持清潔或定期巡視房屋。初期可先替熟人看家累積經驗，再透過網站平台接案。

9.填寫線上問卷

線上問卷雖然單筆報酬不高，但操作簡單、時間彈性。像Survey Junkie、Swagbucks等平台，提供現金、PayPal轉帳或禮品卡作為回饋。

10.販售手作商品

喜愛手作的人，可將興趣變現，例如製作蠟燭、編織、貼紙、T恤設計或飾品，並透過Etsy等平台販售，發展成穩定的額外收入來源。

11.出租住家空間

即使沒有第二間房，也可將家中空房出租給旅客。除了房間外，停車位或車庫儲藏空間，在需求高的地區也可能成為可收費的出租選項。

12.接零工或臨時工作

若一時難以決定副業方向，可嘗試接零工。像TaskRabbit等平台，可媒合購物代辦、簡易修繕或家具組裝等工作，快速換取現金收入。

13.出租自己的汽車

若平時少用車輛，可將汽車出租增加被動收入。像Turo等平台設有車齡限制，並可能提供保險方案，但仍需留意相關保障與條件。

