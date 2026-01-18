75歲媽媽防跌 網球小遊戲6步驟練肌力又防失智

長者常因身體能力下降而選擇逃避活動，形成「愈弱愈不動」的惡性循環，但隨著鼓勵和堅持，漸漸變得放鬆且開心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

小紅書 網友「趙趙」近日分享一段居家運動影片，記錄75歲母親透過簡單的拋接網球遊戲進行防跌訓練。影片中，母親在室內空間中完成多組手眼協調與抬腿動作，全程無需大型器材，僅使用一顆網球即可完成。貼文指出，老年人除了體力訓練外，也需要結合腦力與動態協調，以延緩退化、降低跌倒風險，影片曝光後吸引大量關注。

趙趙在貼文與影片中說明，防摔訓練不只在於肌力，更與大腦反應密切相關。她表示，大腦靈活度提升後，身體的敏捷性也會隨之提高，而以「小遊戲」方式進行訓練，更容易讓長者持續參與。影片字幕也強調，透過日常居家練習，就能在沒有器械壓力的情況下完成完整訓練。

該套防跌訓練共包含六個動作：第一，雙手交替拋接網球，每次進行兩分鐘、不限次數；第二，右手拋球、右手接球，同時抬起右腿，每次10下；第三，右手拋球、右手接球，同時抬起左腿，每次10下；第四，左手拋球、左手接球，同時抬起右腿；第五，左手拋球、左手接球，同時抬起左腿；第六，左右手交替拋接網球，並搭配抬左腿動作，每次10下。整套動作強調節奏穩定、反覆進行，讓手、眼、腳與大腦同步運作。

趙趙也分享，母親在初期其實對這類訓練相當排斥，認為動作難度高、充滿挑戰。她指出，年長者常因身體能力下降而選擇逃避活動，形成「愈弱愈不動」的惡性循環；但隨著訓練持續進行，母親逐漸適應節奏，動作也明顯更加流暢，整個過程中情緒變得放鬆且開心。

留言區多數網友給予正面回饋，有人表示「阿姨進步肉眼可見」、「這是很好的正向循環」，也有網友將影片轉傳給父母參考。針對安全性，有人建議改用裝米的襪子避免球滾動，但趙趙回應，刻意使用球類，是因為「彎腰撿球本身也是訓練的一部分」。