我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山本周一和周二分區停電 市政中心與列治文區住戶受影響

「功夫」火雲邪神走了 梁小龍遺言曝光「你們要好好活著」

75歲媽媽防跌 網球小遊戲6步驟練肌力又防失智

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
長者常因身體能力下降而選擇逃避活動，形成「愈弱愈不動」的惡性循環，但隨著鼓勵和堅持，漸漸變得放鬆且開心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
長者常因身體能力下降而選擇逃避活動，形成「愈弱愈不動」的惡性循環，但隨著鼓勵和堅持，漸漸變得放鬆且開心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

小紅書網友「趙趙」近日分享一段居家運動影片，記錄75歲母親透過簡單的拋接網球遊戲進行防跌訓練。影片中，母親在室內空間中完成多組手眼協調與抬腿動作，全程無需大型器材，僅使用一顆網球即可完成。貼文指出，老年人除了體力訓練外，也需要結合腦力與動態協調，以延緩退化、降低跌倒風險，影片曝光後吸引大量關注。

趙趙在貼文與影片中說明，防摔訓練不只在於肌力，更與大腦反應密切相關。她表示，大腦靈活度提升後，身體的敏捷性也會隨之提高，而以「小遊戲」方式進行訓練，更容易讓長者持續參與。影片字幕也強調，透過日常居家練習，就能在沒有器械壓力的情況下完成完整訓練。

該套防跌訓練共包含六個動作：第一，雙手交替拋接網球，每次進行兩分鐘、不限次數；第二，右手拋球、右手接球，同時抬起右腿，每次10下；第三，右手拋球、右手接球，同時抬起左腿，每次10下；第四，左手拋球、左手接球，同時抬起右腿；第五，左手拋球、左手接球，同時抬起左腿；第六，左右手交替拋接網球，並搭配抬左腿動作，每次10下。整套動作強調節奏穩定、反覆進行，讓手、眼、腳與大腦同步運作。

趙趙也分享，母親在初期其實對這類訓練相當排斥，認為動作難度高、充滿挑戰。她指出，年長者常因身體能力下降而選擇逃避活動，形成「愈弱愈不動」的惡性循環；但隨著訓練持續進行，母親逐漸適應節奏，動作也明顯更加流暢，整個過程中情緒變得放鬆且開心。

留言區多數網友給予正面回饋，有人表示「阿姨進步肉眼可見」、「這是很好的正向循環」，也有網友將影片轉傳給父母參考。針對安全性，有人建議改用裝米的襪子避免球滾動，但趙趙回應，刻意使用球類，是因為「彎腰撿球本身也是訓練的一部分」。

小紅書

上一則

AI用戶跳槽潮？Gemini、ChatGPT對決4大問答

下一則

手機耗電App排行出爐 第1名全球用戶超多

延伸閱讀

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼
「勾腳尖抬腿」4套拉伸強健身軀 中老年、久坐族最適合

「勾腳尖抬腿」4套拉伸強健身軀 中老年、久坐族最適合
不靠運動、不忌口 52歲女用一招成功減重「衣服尺寸從XL→M」

不靠運動、不忌口 52歲女用一招成功減重「衣服尺寸從XL→M」
舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

熱門新聞

四星座對於消費習慣、投資理財天生具備優勢，能讓資源發揮最大效益，不僅減少爭執，也為家庭創造穩定與和諧的基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

2026-01-10 23:25
對於3生肖來說，未來3年將是重要的轉折期，有機會擺脫長期的財務壓力，事業與收入同步推進。示意圖／AI生成

3生肖未來3年運勢翻轉…屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

2026-01-11 17:00
四星座過了四十歲沒有煩惱。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

2026-01-14 21:25
現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2026-01-17 23:50
馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
好市多的海鮮種類很多，其中5款商品備受網友推薦。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@David Foodphototasty）

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

2026-01-15 22:20

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年
狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多

狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多
吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作

吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作