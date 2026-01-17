改炫、改舒適可能反要命 這些汽車配件建議別亂換

方向盤旋鈕、非原廠腳踏墊、太亮的LED車頭燈等都是不建議使用的汽車配備。車頭燈示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Vladislav Bychkov）

很多人會為了展現品味，或想讓愛車獨一無二而花大錢裝飾車子或更改配件，配件的種類很多，有裝飾性的也有提升性能的，這也是為什麼汽車配件的市場這麼大，全美的產業市值估計超過5千億元，未來更將持續成長。但增加或更換配件不能只因為喜歡或想要，還要考量安全性和法律規定；SlashGear報導列出16種建議不要使用的汽車配件，以避免觸法和保障乘車者的安全。

1. 座椅套

由於安全法規和不斷發展的產業標準，車商會在車內特定區域包括座椅安裝安全氣囊，若座椅套緊緊包住座椅，安全氣囊在發生事故時就無法彈出並起到緩衝作用，這樣的情況下安全氣囊也可能造成傷害，不能正常彈出的安全氣囊也會改變座椅形狀，不自然的姿勢恐讓乘客受傷。

2. 方向盤套

方向盤套的材質可能磨損方向盤，若尺寸不合還可能發生滑脫，導致駕駛瞬間失去對車子的控制。

3. 非原廠腳踏墊

腳踏墊作為預設配備是有理由的，每台車的規格和尺寸都不同，合適的腳墊才能完美貼合，自行更換腳踏墊會有不貼合的風險，導致危險情況發生，例如卡在剎車踏板下而無法煞車，後果不堪設想。

4. 太亮的LED車頭燈

LED燈雖然被認為亮度最好，但會對其他駕駛和行人造成危險，可能讓對向車駕駛眩目；和老式鹵素燈泡相比，LED更亮且光線更集中，會讓眼睛疲勞。

5. 車頭燈變暗套組

駕駛需要看清前方路況，也需要讓自己被其他用路人看見，若車燈不夠亮，被其他人看不見的機率就升高。車燈貼膜導致車燈顏色改變在大多數的州都是違法的，只有少數幾個州如亞利桑納州和加州允許霧燈貼成特定的黃色色調。

6. 儀錶板保護罩

發生事故時，前座乘客的安全氣囊會從儀表板彈出，若儀表板被罩住，安全氣囊爆開時保護罩恐高速彈向乘客造成傷害，甚至無法彈出。

7. 音樂喇叭

改裝喇叭可能會讓喇叭聲變太大，幾乎每個州都有關於喇叭噪音的法規，這樣也背離喇叭原本的用意，也就是提醒其他用路人，若喇叭發出的聲音無法被辨識為喇叭，不但使人困惑，也會延遲對方的反應時間。

8. 升降套件

有些州如加州對車架高度有限制，要升高車身時要注意。另外，若車身升高太多，保險桿高度會脫離一般車輛的防撞緩衝區，發生任何碰撞都會造成大災難，車身升高也會改變車子的平衡機制，重心變高會增加轉彎時側翻的風險。

9. 額外的杯架

由於空間限制，多裝的杯架常裝在詭異的位置如空調出風口，若車子急轉可能讓杯子鬆動，飲料或咖啡灑得到處都是，高速行駛時，即使分心一秒鐘都可能造成悲劇。

10. 安全帶插銷

有些人不愛繫安全帶，原因各異，但前座不繫安全帶警示系統會嗶嗶響，安全帶插銷因應而生，買一個插進扣孔就能騙過系統，但安全毫無保障。

11. 方向盤輔助旋鈕

安裝時若沒有嚴格遵守要求，旋鈕可能會在行駛時斷裂，駕駛要在慌亂中抓住方向盤，可能導致意外發生。

12. 車頂架

使用車頂架不違法，但跟行李安全有關的法律很多，15個州有載運物品固定不當的法律，所有州都會針對從車頂掉落的物品對駕駛開罰。

13. 裝飾性方向盤貼紙

這些貼紙通常貼有閃亮的配件如水鑽，用來貼住方向盤上的汽車標誌，雖然這沒有明文禁止，但國家公路交通安全管理局強烈建議不要貼，因為過去曾發生過貼紙在事故中脫落，至少一名駕駛曾因此失明。

14. 底盤燈

底盤燈若安裝不當可能會耗盡電瓶電量；有九個州明文禁止裝底盤燈，其他41州也對底盤燈的顏色有限制，幾乎所有的州都禁止閃爍、藍色和紅色的燈。

15. 車牌裝飾品

大多數的車牌裝飾都是違法的，即便是簡單的車牌框也可能觸犯法律；佛州去年10月頒布新規定，禁止以任何形式的物品遮蔽或改變車牌。

16. 改裝排氣管

翻閱美國的排氣法規，會發現幾乎所有州都禁止過大噪音及任何增加排氣音量的改裝，為了安全和不觸法，還是保留原廠設計最佳。