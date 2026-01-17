小蘇打清潔萬用招式 她分享低成本「全屋去污」配方

透過小蘇打粉可為廚房進行深度清潔。（取材自pexels.com@ Mark McCammon ）

小紅書 網友「遇見很忙」近日發文分享「解鎖小蘇打多種用途」，主打低成本、環保的居家清潔方式，並稱小蘇打是「全屋清潔的大功臣」。貼文以廚房油污、流理台異味與馬桶清潔為例，搭配影片逐字內容說明使用方式，清楚又實用。

「遇見很忙」影片中指出，小蘇打可搭配洗潔精與熱水，應用在廚房牆面與櫥櫃清潔。她提出一套「小蘇打＋洗潔精＋熱水」組合，表示能有效帶走廚房常見油垢。針對流理台與異味問題，她則分享另一種配方「小蘇打加白醋再加入洗潔精」，倒入白醋後需靜置約十分鐘，並以約70度熱水沖洗，稱可讓流理台「乾淨無異味」。

在自製清潔劑部分，影片中提到可先用熱水溶化小蘇打，倒入空瓶後加入兩泵洗潔精，製成「油污清潔劑」。她表示，該清潔劑可噴灑於廚房灶台、油煙機等重油區域，能溶解油漬且「安全溫和、不腐蝕灶台」，去油效果明顯；用於廚房油膩地面後再拖地，地面可呈現「乾淨透亮」的效果。

留言區有網友詢問「食用小蘇打可以嗎」，博主回覆「可以」，顯示不少人關注材料取得與替代性。博主也在留言補充其他家務用品，提及超細纖維毛巾與木地板乾濕替換拖把等，搭配日常清潔作業使用。

此外，博主也提到馬桶使用久了易產生異味，可直接撒上小蘇打後刷洗，稱能達到「乾淨清爽、去除異味」的效果。