2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

只要心中懷抱希望，並願意付出努力與耐心，時間終會讓夢想一步步走向實現。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

進入2026年，時光翻開嶄新的一頁，也為每個人帶來重新出發的契機，有人期望在職場上升官加薪，實現自我價值；有人更在意家人與自身的健康平安，願生活安穩順遂。願望雖各不相同，卻同樣源自對美好人生的嚮往，只要心中懷抱希望，並願意付出努力與耐心，時間終會回應這份期待，讓夢想一步步走向實現。日本媒體「占TV」解析12星座，今年實現心願的幸運排行程度。

第12名：金牛座

好運集中在2026年上半年，雖不至於一飛沖天，但小小的願望有機會實現。下半年與其執著於實現願望，不如把重心放在日常生活上，反而能感受到幸福。真正的大好運將在2027年到來，值得期待。

第11名：處女座

如果希望在興趣或社群媒體的世界中獲得成功，這一年有願望實現的徵兆，也可能以此為契機，發現全新的夢想。2026年後半，可能會把重心放在幫助他人實現願望上，累積善行將帶來好結果。

第10名：水瓶座

「想變得更健康、更美麗」，2026年很可能是這類願望實現的一年，健康與美感意識提升，能自然地為理想的自己付出努力。夏天之後桃花運上升，「遇見命中注定之人」的願望有機會成真。

第9名：摩羯座

與戀愛、結婚相關的願望有實現的可能性，例如「想要一個能無話不談的朋友」。不過，光是等待是不夠的，必須主動行動，並以開放的心態與人互動。

第8名：獅子座

帶來幸運的木星將於7月進入獅子座，開啟每12年一次的幸運期，先前停滯的事情開始順利推進，整體環境變得更有利於發揮實力。這是實現願望的好時機，可以積極採取行動。

第7名：射手座

2026年上半年，有機會意外獲得一筆可觀的金錢收入。下半年運氣、行動力與精神力齊聚，自我實現能力大幅提升，彷彿進入無敵狀態。

第6名：牡羊座

2026年上半年，容易實現與「家庭平安」、「家人和睦」相關的願望。7月起運勢急轉直上，人氣與成功運同步攀升，「想站上舞台、被看見」的願望有望成真。

第5名：雙子座

2026年上半年屬於隨性步調，可能想放慢腳步享受生活，而不是積極追夢，不妨好好休息、充實日常。7月後精神與上進心回歸，從不經意的閒聊中，可能找到實現願望的關鍵線索。

第4名：天秤座

有機會實現「社會地位提升」相關的願望，例如職場升遷，7月之後，能遇到帶來機會的人脈，生活也更加充實。別只是原地不動，靈活行動將有助於夢想成真。

第3名：天蠍座

2026年的天蠍座實現願望的運氣相當充足，上半年適合挑戰自我、發掘潛能的願望；7月之後，與工作成就相關的願望特別容易實現。追逐夢想的同時，別忘了對身邊的人心懷感謝。

第2名：雙魚座

2026年上半年被成功運環繞，做什麼都特別順利，可能出現產品爆紅、獲得嚮往的職位，或意外進帳一大筆錢，將有機會體驗到「願望真的實現了」的驚喜瞬間。

第1名：巨蟹座

幸運之星木星在2026年上半年進入巨蟹座，讓你成為12星座中最容易實現願望的一位，關鍵在於「相信自己」與「付諸行動」。這是每12年一次的黃金機會，務必全力把握。