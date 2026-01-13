我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州青蔥1把逼近1.5美元 華人嘆快要吃不起

川普降信用卡利率20日實施 華爾街推方案應急

2026最會掙錢 3生肖暴富能量光環照全身

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年三生肖「財運能量集中特別明顯」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）
今年三生肖「財運能量集中特別明顯」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

隨著新年度展開，不少民眾關注財務規劃與投資機會，也會從生肖運勢角度尋找趨勢參考。根據《搜狐》報導整理，2026年被形容為「財運能量集中特別明顯」的一年，其中屬蛇、屬馬與屬猴者，被點名在正財、偏財或資源轉化方面較容易迎來突破，若能把握時機並配合理性判斷，財務累積速度有望明顯提升。

屬蛇 

文章指出，屬蛇者向來給人思慮縝密、觀察細節的印象，2026年在偏財運勢上尤為突出。無論是投資理財、長期布局的回報，或突如其來的商業機會，都較容易在今年浮現。文中形容，屬蛇者擅長提前嗅到市場變化，能在關鍵時刻搶先一步行動，使得財運呈現「多點開花」的狀態。不過也提醒，運勢起伏快，是否能轉化為實際成果，仍取決於判斷與風險控管能力。

屬馬 

相較於偏財表現，屬馬者在2026年的財運被認為更偏向「穩健成長型」。文章形容，屬馬者行動力強、目標明確，善於透過本業累積實力，同時拓展副業或多元收入來源。過去幾年累積的人脈與經驗，到了2026年更容易發揮效果，帶動收入結構擴大。雖然不以一夕暴富為主軸，但透過持續投入與策略性投資，財富成長被認為具備穩定性與延續性。

屬猴 

至於屬猴者，文章則以「智慧與彈性」形容其財運特質。2026年被視為屬猴者思維與判斷力特別活躍的一年，能快速因應市場變化，從中找到突破口。文中提到，屬猴者在投資理財、商業操作或短期機會中，較能憑藉靈活策略取得成果，偏財表現亦受到看好。不過同樣強調，機會雖多，仍需即時調整方向，避免因過度追逐風口而增加風險。

生肖運勢

上一則

5部話題新劇 「驕陽似我」清新不膩、這齣黑馬懸疑劇燒腦衝擊

下一則

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

延伸閱讀

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
3生肖未來3年運勢翻轉…屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

3生肖未來3年運勢翻轉…屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分
3生肖Q1運勢轉強 屬馬收入改善、他有望升職

3生肖Q1運勢轉強 屬馬收入改善、他有望升職

熱門新聞

馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
4星座愈老愈有錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

2026-01-08 21:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
四星座對於消費習慣、投資理財天生具備優勢，能讓資源發揮最大效益，不僅減少爭執，也為家庭創造穩定與和諧的基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

2026-01-10 23:25
一名網友指出，薄荷一旦種在地裡，根系便會迅速向四周延伸，因此在種植時放入盆栽內種植，才能避免薄荷蔓延到整個庭院；示意圖。(取材自Unsplash @Fernanda Arias)

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

2026-01-06 22:25
六部古裝劇原著粉也很喜歡。左為「流水迢迢」、右為「長相思」。(取材自豆瓣)

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

2026-01-07 20:25

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置