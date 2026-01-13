少滑手機也是關鍵 美醫師揭「4招」 減少罹患大腸直腸癌風險

華盛頓郵報報導，想要降低罹患大腸直腸癌的風險？除了戒菸與注意遺傳基因，少滑手機、看螢幕也是關鍵之一。圖為示意圖，一名男子使用智慧型手機。（路透）

華盛頓郵報報導，想要降低罹患大腸直腸癌的風險？除了戒菸與注意遺傳基因，少滑手機、少看螢幕竟然也是關鍵之一。

美國腸胃科醫師帕里洽（Trisha Pasricha）12日在華郵 發表專欄指出，近年大腸直腸癌在20至40歲年輕族群中的發病率異常上升，這與現代人的日常生活習慣密切相關。透過調整螢幕時間、減少攝取超加工食品和含糖飲料，還有調整肉類攝取與烹調，以及少喝酒等，即使只是微小的改變，也能有效降低罹癌機率。

發生於大腸的癌症 稱為大腸癌（colon cancer），發生於直腸者稱為直腸癌（rectal cancer），而與大腸、直腸皆相關的癌症則稱為大腸直腸癌（colorectal cancer）。

根據最新研究顯示，久坐看螢幕與大腸直腸癌風險存在關聯。一項研究發現，每天花1至2小時坐著看電視或螢幕的人，罹患早發性大腸癌的風險增加12%，且此數據已排除飲食與肥胖等變因。

專家建議，增加體能活動也非常重要，根據美國醫學會雜誌腫瘤 學卷（JAMA Oncology）2023年研究，每天僅需進行3分鐘高強度活動，如快步爬樓梯或奔跑追公車，有助降低罹患不同癌症的風險約30%。

在飲食方面，帕里洽提醒，超加工食品和含糖飲料是兩大隱形威脅。包裝點心、微波餐點等超加工食品通常缺乏纖維質，而纖維是腸道的保護神，研究指出每天增加10克纖維攝取量，約一杯豆類，可降低罹患大腸直腸癌風險10%。

此外，含糖飲料的影響也不容小覷，研究發現青少年時期每天飲用2杯以上含糖飲料的女性，50歲前罹患大腸直腸癌的機率是每周飲用不到1杯者的2倍。帕里洽建議，每周有幾天可嘗試將含糖飲料換成花草茶或把水果加進白開水調味。

肉類攝取量與烹調方式也需要重新審視。帕里洽提到，每周紅肉攝取量應限制在3份以內，並避免食用熱狗、培根等加工肉品。若要食用紅肉，可透過事先醃製並採取低溫慢煮的方式，減少致癌物質的產生。

酒精攝取量也與大腸癌風險息息相關。即使每周喝1杯也與年輕罹患大腸癌風險上升相關；問題在於酒精是致癌物質，它會分解成一種叫乙醛的化合物，可能損害DNA。數十年的研究也未證實「每天喝1到2杯紅酒有益延壽」。相反的，喝更多酒的人更可能死於癌症，包括結腸癌與乳癌。