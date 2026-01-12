這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

明尼蘇達州的德盧斯、德州的聖體市和麥卡倫等五個城市，生活成本可媲美墨西哥又有優勢條件，是適合退休人士移居的地點。圖為德盧斯街景。（取材自unsplash.com@Jan Bolz）

退休 人士對於退休後生活地點的選擇正在改變，有別於過去傳統的熱門地點，較小且生活成本較低的城市如今獲得更多青睞，在這樣的情況下，墨西哥以低廉的生活成本和舒適的天氣成為退休後移居的熱門地點，但其實不用一定要出國才能享受到這些好處，美國有些較小的城市生活成本和墨西哥不相上下，還有方便且可靠的醫療系統。每日快報（Daily Express）報導列出生活成本及福利和墨西哥相似的五個城市，這些地方有著濃厚的社區情感、令人驚豔的天然美景、不輸大城市的便利設施，但生活成本在美國相對較為低廉。

1. 佛州傑克遜維爾（Jacksonville）

佛州一向是退休生活熱門地，傑克遜維爾尤為受到青睞，當地的晴朗天氣更是加分。傑克遜維爾的生活成本比全國平均低8%，房價 中位數為29萬5千元，房租中位數是1505元，比其他提供同等價值的城市更具可負擔性。

2. 密西西比州格爾夫波特（Gulfport）

格爾夫波特的生活成本比全國平均低15%，房價更是比全國平均低31%，中位數只有17萬5600元，租金中位數為1千元。該地氣候溫暖，可以享受舒適的濱海生活，生活成本可媲美墨西哥又不用離開美國；此外，較低的房地產稅稅率、便利的醫療服務、南方的熱情好客都是不容錯過的額外好處。

3. 德州聖體市（Corpus Christi）

聖體市位於墨西哥灣 畔，是海邊的天堂，有令人羨慕的釣魚機會、溫暖的天氣和可以悠閒散步的海灘。該市的生活成本比全國低11%，房價中位數約26萬7千元，租金中位數只有993元。

4. 德州麥卡倫（McAllen）

麥卡倫的生活成本比全國平均低23.5%，使其在可負擔性上是絕佳的退休移居地，2025年10月的平均房價為22萬2873元，一個月的房貸平均約844元。當地老年人口比例高，讓該地有著令人羨慕的社交網路、社區氛圍濃厚，還有完善的醫療保健體系。

5. 明尼蘇達州德盧斯（Duluth）

對不怕冷的人來說，德魯斯是個夢想天堂，當地自然美景令人驚艷，還有無盡的戶外活動，生活成本比全國平均低15.3%，房價中位數為30萬元，讓人不用花大錢就能坐擁湖畔風光。