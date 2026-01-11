沒有高薪不是中樂透 她32歲已經為退休存到50萬美元

32歲的Lauren Perraut和丈夫Dylan已經為退休生活存下超過50萬美元，他們靠的是簡單的儲蓄計畫和父親教導的觀念。規劃退休示意圖。（取材自unsplash.com@Scott Graham）

32歲的蘿倫（Lauren Perraut）和丈夫狄倫（Dylan）已經為退休存下超過50萬美元的存款，他們年薪普通、存錢時間不長，也沒有中樂透，靠的是相對簡單的計劃以及蘿倫父親傳承給他們的理財原則，專家說退休前投資的時間越長，未來的收益就越可觀，退休後的金錢運用也能更靈活。

Moneywise報導，蘿倫年薪12萬2千美元，狄倫年薪6萬美元，他們已經累積52萬4千美元的存款，靠的是簡單的理財計劃，和蘿倫父親從她小時候就一直灌輸她的人生箴言：永遠不要入不敷出，以及一定要還清信用卡帳單。

想要擁有可靈活支配金錢的退休生活，蘿倫夫妻的做法值得借鏡，他們在理財方面有很多很棒的做法。首先，他們充分利用雇主匹配計畫福利，並都在退休帳戶 Roth IRA存入法定的年度最高金額。

蘿倫說他們夫妻相對節儉，總是量入為出，但他們在儲蓄上深思熟慮且有計畫的做法是他們的最大優勢。

首先第一步要建立儲蓄目標，計劃自己在某個日期前要存下多少錢，可以幫助自己算出每個月需要存下多少錢最終才能達成目標，這個策略讓看似模糊或很久遠以後的事變得具體。

若對金額沒有概念，可以參考以下資訊。根據西北互助保險去年的一份研究，美國人認為自己在65歲退休時需要存到126萬美元。然而研究也發現，在有退休儲蓄的美國人當中，約四分之一的人只存了目前年薪一年或少於一年的金額。

專家指出，退休存款沒有所謂的魔法數字，因為每個人的退休計畫是根據自己的財務狀況，例如一年收入有多少和退休後預計一年開銷是多少。

可以先預估退休生活有多長、選定認為自己會退休的歲數，接著計算自己的預期壽命，這可以得出退休生活將有幾年的數字最小值。接著，決定認為退休後合理的收入是多少，一個常用的公式是「25倍退休金 法則」，要考慮的因素包括預計的退休地點、退休後的生活狀況以及可能的醫療費用。

社會安全局表示，大多數人要到65歲才符合聯邦醫療保險 的資格；估算退休後每年收入有多少的時候，還可以把可能會有的社安福利列入。

一旦算出退休生活有幾年和退休後年收入有多少時，就能算出退休儲蓄計畫目標，記得要為意外支出預留金額，例如不在保險範圍內的醫療支出和房屋維修金額，並根據這個目標，計算出從現在開始直到退休，每個月要存多少錢才能達成目標。

像蘿倫夫妻一樣把退休儲蓄列入預算中，是無論退休還有多遠，都確保會把為了未來存錢這件事放在首位。蘿倫的父親在她小時候就教她每當生日或過節收到錢的時候就存起來；這個觀念長大後也適用，若突然有筆意外之財，無論是工作獎金還是大筆退稅，都可以存到退休儲蓄帳戶，而不是立刻去血拼或下訂一個奢華的假期，因為退休前投資的時間越長，未來的收益就越可觀。